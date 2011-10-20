چین مقام سوم والیبال آسیا را کسب کرد/ جدال دیدنی ایران و آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهرٰ، ‌تیم والیبال دانش آموزان چین در بازی رده بندی چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا به میزبانی ارومیه در بازی با اندونزی طی سه ست پیاپی با نتیجه سه بر صفر به پیروزی دست یافت و به عنوان سومی این دور از رقابتها بسنده کرد.

والیبالیستهای چین در این بازی با نتایج 25 بر 20ٰ‌ٰ و 25 بر 21 و 25 بر 22 تیم والیبال دانش آموزان اندونزی را شکست داده و برنده مسابقه رده بندی این دور از رقابتها شد.

اکنون بازی فینال بین دو نماینده کشورمان در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه با حضور بیش از هشت هزار تماشا گر مشتاق در حال برگزاری است.

شاگردان بنایی کیا و واشانی در این بازی یک بازی والیبال دیدنی و تماشاگر پسند را ارائه کرده و باعث شور وصف ناپذیر در تماشاگران شده است.