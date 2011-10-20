سپاهان در خانه راه آهن متوقف شد/ تیم دایی همچنان فانوس بدست است

به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15:30 امروز پنجشنبه با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های راه آهن شهرری و سپاهان اصفهان آغاز شد.

این بازی که در ورزشگاه اکباتان تهران برگزار شد با نتیجه تساوی یک بریک به اتمام رسید و دو تیم به تقسیم امتیاز رضایت دادند. در این بازی ابتدا تیم سپاهان با گلزنی فابیو جانواریو در دقیقه 15 از میزبان خود پیش افتاد و با گلی که میرهانی هاشمی در دقیقه 17 به ثمر رساند کار دو تیم به تساوی کشیده شد.

قضاوت دیدار راه آهن شهرری - سپاهان اصفهان برعهده محسن قهرمانی بود. او در این بازی به احمد جمشیدیان، مهدی جعفرپور و هاشم بیک‌زاده از تیم سپاهان کارت زرد نشان داد.

با تساوی در بازی امروز تیم سپاهان 18 امتیازی شد و از رده پنجم جدول ارتقا پیدا نکرد و راه آهن شهرری نیز با 10 امتیاز در رده شانزدهم جدول باقی ماند.