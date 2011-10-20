استعدادهای قرآنی در جشنواره مدهامتان شکوفا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مقدمی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه استکبار برای مقابله با اسلام و قرآن در جوامع اسلامی هزینه های کلانی را صرف می کند، گفت: باید زمینه برگزاری جشنواره های قرآنی که جوانان را در مقابله توطئه های دشنان بیمه می کند، فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه استان زنجان آماده پذیرایی از عاملان قرآنی در هفتمین جشنواره قرآنی مدهامتان است افزود: در همین راستا ستادی با سه کمیته فرهنگی و اطلاع رسانی، اجرایی و مالی و پشتیبانی در استان زنجان تشکیل شده است.

مقدمی به حضور 300 تن از عاملان و حاملان قرآنی در استان زنجان اشاره کرد و یادآور شد: شرکت کنندگان در پنج رشته قرائت، حفظ، ترتیل، اذان و تفسیر با یکدیگر به رقابت می پردازند.

سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان با اشاره به اینکه آموزه های قرآن کریم هدایت گر انسان در دنیا و آخرت است، افزود: برای اینکه در دنیا دچار خسران و نابودی نشویم باید با این کتاب الهی مانوس شویم.

مقدمی به اهداف برپایی این جشنواره اشاره کرد و افزود: این جشنواره با هدف رشد و شکوفایی استعدادهای قرآنی اعضای کانون های مساجد، ایجاد فضای رقابتی سالم و حضور پرنشاط اعضای کانون های مساجد در مسابقات ملی و بین المللی برگزار می شود.

وی افتتاحیه هفتمین جشنواره قرآنی مدهامتان را سوم آبان در محل دارالقرآن کریم زنجان اعلام کرد و گفت: این مراسم عصر روز سه شنبه برگزار می شود.

سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان زمان اختتامیه این جشنواره را صبح روز پنج شنبه ششم آبان اعلام کرد و گفت: این مراسم با حضور مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور برگزار می شود.

مقدمی به حضور 15 داور بین المللی قرآن در این دوره از جشنواره اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد: جشنواره قرآنی مدهامتان بتواند به اهداف این جشنواره جامع عمل بپوشاند.