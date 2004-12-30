رئيس سازمان تبليغات اسلامي هرمزگان : نماز مشكلات روحي و رواني انسان را رفع مي كند

حجت الاسلام سيد شكرالله زندوي رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان هرمزگان در گفت و گو با خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، اظهار داشت : نقش نماز را از دو بعد مي توان مورد بررسي قرار داد ، بعد آيات ، روايات و شرع مقدس اسلام و بررسي عقلاني و نظري ابعادي است كه بهره گيري از آنها مي توان نقش و تأثيرات نماز را در زندگي فردي و اجتماعي مورد ارزيابي قرار داد .

وي افزود : همواره در آيات و روايات شرع مقدس اسلام ، در مورد اين كه ذكر و ياد خدا ، موجب آرامش و آسايش دروني است تأكيد بسيار شده و نقش نماز در قوت قلب و تشكيل مشكلات با دفعات تكرار شده است ، نمونه بارز اين آيات ، " الا بذكرالله تطمئن القلوب " است .

حجت الاسلام زندوي با اشاره به سفارش پيامبر وائمه اطهار در مورد توسل به ذكر خدا و نماز در زمان بروز گرفتاري ها ، گفت : اين بزرگواران خطاب به مردم اظهار داشته اند ، هر زمان كه دلتان گرفت و نااميد شديد ، ارتباطتان با خدا را محكم كنيد و با اين اطمينان به ياد او باشيد كه به طور حتم مشكلتان برطرف شده و از ناميدي و يأس رهايي خواهيد يافت .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان هرمزگان افزود : تجربه نشان داده كه مشكلات روحي و افسردگي ها ، بدنبال ارتباط با خدا ، نماز و اتصال به حضرت حق ، رفع خواهد شد ، در واقع توكل و توسل عميق و خالصانه و همچنين برقراري ارتباط با خداوند متعال از راههاي مختلف ، به ويژه نماز ، بهترين راهكار براي داشتن زندگي اي بي دعدغه و آرام است .

وي در مورد بعد عقلاني تأثيرات نماز در زندگي انسان گفت : بي ترديد اگر انسان خود را به يك قدرت عظيم وصل كند و همواره به آن متكي باشد ، كمتردچار پوچي و نا اميدي شده و بر مشكلات و مسائل نيز، با تكيه و اعتماد بر قدرت و عظمت خالق بي همتا ، به خوبي فائق خواهد آمد.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان هرمزگان تأكيد كرد : با توجه به موارد ذكر شده ، نماز بهترين ذكر است كه آرامش را به نمازگزار هديه مي كند .