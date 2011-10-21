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۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۸:۴۵

در مسابقات دانش آموزی/

تیم والیبال ایران اول آسیا شد/ آذربایجان غربی به مقام دوم رسید

تیم والیبال ایران اول آسیا شد/ آذربایجان غربی به مقام دوم رسید

ارومیه - خبرگزاری مهر: تیم والیبال دانش آموزان ایران در یک بازی پایاپای، برابر تیم آذربایجان غربی پیروز شده و عنوان اول آسیا را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگاران مهر، تیم والیبال دانش آموزان ایران به مربیگری سعید واشانی با نتیجه سه بر دو از سد تیم مهد والیبال آسیا گذشت و عنوان قهرمانی چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان قاره کهن را کسب کرد.

شاگردان واشانی در ست اول با نتیجه 25 بر 18 و در ست دوم با نتیجه 25 بر 13 تیم والیبال دانش آموزان آذربایجان غربی را متوقف کردند.

ست سوم دیدار ایران و آذربایجان غربی دو نماینده جمهوری اسلامی ایران در چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا نیز با نتیجه 26 بر 24 و ست چهارم با نتیجه 25 بر17  به سود  آذربایجان غربی به پایان رسید.

ست چهارم این دیدار هم با نتیجه 26 بر 24 به سود تیم والیبال دانش آموزان آذربایجان غربی تمام شد تا این بازی هیجان انگیز در ست پنجم پیگیزی شود و ایران با غلبه  شاگردان بنایی کیا عنوان قهرمانی چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا را با اقتدار از ان خود کند.

فینال ایرانی این دوره از رقابتها با حضور رئیس فدراسیون والیبال، استاندار آذربایجان غربی و جمعی از مسئولان ورزشی کشور و استان در سالن شش هزار نفری الغدیری ارومیه با حضور بیش از هشت هزار تماشاگر دوستدار والیبال برگزار شد.

چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا به میزبانی ارومیه مهد والیبال ایران و شهر والیبال آسیا با حضور شش تیم خارجی و دو تیم داخلی از 21 تا 28 مهرماه سالجاری در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه برگزار شد.

کد مطلب 1438833

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