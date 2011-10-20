جشنواره ملی عکس سلامت روان در زنجان در حال برگزاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه این نمایشگاه از 28 مهرماه جاری تا دوم آبانهاه در محل فرهنگسرای امام خمینی(ره) شهر زنجان در حال برگزاری است گفت: تا کنون بیش از دوهزار قطعه عکس به دبیرخانه جشنواره از سراسر کشور رسیده است.

رحیم سروری زنجانی افزود: تعداد 63 قطعه تک عکس و چهار مجموعه شامل 22 قطعه عکس به این جشنواره راه یافته است.



سروری زنجانی با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره ملی عکس سلامت روان، افزود: با توجه به اینکه همه ساله آخرین هفته مهرماه به هفته سلامت اختصاص دارد و لذا ارائه آموزش های همگانی بر موضوعات سلامت روان در طی هفته مورد تاکید است.



وی با بیان اینکه هنر می تواند در سلامت روان جامعه تاثیر مثبت داشته باشد ابراز کرد: هنر می تواند با انتقال پیام های مثبت روان انسان ها را تقویت کند.



سروری اذعان داشت: با وجود این هنر تخریب کننده سلامت روان نیز در جامعه وجود دارد از جمله فیلم ها، عکس ها و نقاشی هایی که به بیماران روانی انگ می زنند از این دسته هستند.



وی نقش هنر در سلامت روان را غیرقابل انکار دانست و گفت: هنر می تواند با بازتاب رنج و مشقت افرادی که در جامعه به خدمات سلات روان محتاج هستند گام مهی در این جهت بردارد.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان با اشاره به اینکه توجه به الگوهای دینی باعث کاهش بیماری های روانی در جامعه می شود گفت: باید در جامعه شرایطی را فراهم کرد که متغیرهای مخرب در

بحث سلامت روان را در جامعه کاهش دهیم.



نمایشگاه ملی عکس سلامت روان همه روزه از ساعت 9 صبح الی 19 دایر است.