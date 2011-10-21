به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تاجیکستان ، پس از دیدار و گفتگوی علی لاریجانی با شکورجان ظهوراف تفاهم نامه دوجانبه میان مجلس نمایندگان تاجیکستان و مجلس شورای اسلامی برای توسعه روابط دوجانبه امضا شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی پس از این دیدار در ضیافت شام رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان که به افتخار حضور لاریجانی ترتیب داده شده است شرکت کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر لاریجانی در جریان سفر خود به تاجیکستان با رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان و رئیس مجلس ملی و رئیس جمهور تاجیکستان دیدار و گفتگو خواهد کرد.