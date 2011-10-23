کاظم خاتون آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: دو هفته گذشته برنامه سفر تیم پتروشیمی تبریز در شورای برون مرزی وزارت ورزش مورد تائید و تصویب قرار گرفت. اما ظاهرا طبق دستور وزیر ورزش باید مصوبات این جلسه به تائید و امضای نهایی وزیر هم برسد اما این نامه امضاء نشد تا در نهایت سفر ما به این دو تور لغو شود.

وی افزود: متاسفانه برگزار کنندگان تور بین المللی چین هاینان تمامی هزینه های تیم ما را به عنوان قهرمان آسیا متقبل شده بودند. این هزینه ها حتی شامل هزینه بلیط تیم هم بود که از طریق مسیر هوایی ترکیه تهیه شده بود. اسکان و غذا و ترانسفر هم شامل این موارد بود.

سرمربی تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز خاطرنشان کرد: نمی دانم به دنبال این اتفاق چه بلایی بر سر تیم ما خواهد بود. مطمئنا این مسئله عواقب خوبی نخواهد داشت. کمترین آن این خواهد بود که دیگر به تور چین هاینان دعوت نخواهیم شد.

وی در مورد اینکه چه جایگزینی برای رکابزنانی که به تیم های خارجی پیوسته اند دارید، هم گفت: از رکابزنان جوان دیگر استفاده کرده ایم. این مسئله هر چند برای ما افتخار زیادی است که رکابزنان تیم پتروشیمی با حضور در تورهای مختلف مورد توجه تیم های مطرح جهان قرار گرفته و جذب آنها شده اند اما برای ترکیب تیم ما خوب نیست چون به طور قطع ضعیف تر خواهیم شد.

خاتون آبادی در پاسخ به این پرسش که"رئیس هیئت دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز شما را مقصر اصلی در لغو سفر تیم پتروشیمی به این دو تور می داند؟"، گفت: فکر نمی کنم چنین مسئله ای صحت داشته باشد چرا که لغو سفر تیم ربطی به ما نداشت. شاید در ارسال مدارک مان کمی دیر اقدام کرده باشیم اما در نهایت نرسیدن تائید شورای برون مرزی مانع از سفرمان شد. بعید می دانم آقای ممقانی که خود مدیر عامل باشگاه پتروشیمی تبریز باشند چنین حرفی را زده باشند!

وی در ادامه با بیان اینکه بزودی از تیم پتروشیمی تبریز خواهد رفت، گفت: خسته شده ام. من در این چند سال تمام زندگی ام را برای تیم دوچرخه سواری پتروشیمی گذاشتم. این تیم چهار سال پیاپی قهرمان آسیا شد و به کسب سهمیه المپیک هم به فدراسیون کمک کرد چه شد؟ جز اینکه با بی مهری مسئولان فدراسیون و بسیاری دیگر از حامیان ورزش روبرو شدیم.

سرمربی تیم پتروشیمی تبریز بیان کرد: کار انتقال من از شرکت پتروشیمی به منطقه عسلویه انجام شده و به زودی از این تیم جدا خواهم شد. مطمئنا در این صورت مسئولیت این تیم برعهده من نخواهد بود و سرنوشت آن برعهده مسئولان جدید است.