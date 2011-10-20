تقویت سنت های معتبر حسنه از برنامه های مهم فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان رشید در همایش نکوداشت جایگاه علمی وادبی محمد ولی دشت بیاضی در قاین افزود: بزرگداشت یاد ونام مفاخر و علمای استان که در گذشته به عنوان الگو مطرح بودند و امروز نیز به عنوان استوانه های علمی مورد توجه هستند از برنامه های جدی فرهنگی دولت در استان است.

وی وجود سنت های معتبر حسنه در استان را از ظرفیت های فرهنگی خراسان جنوبی دانست و بیان کرد: تقویت این سنت ها که دارای ریشه های توحیدی، اسلامی و الهی است از جمله وظایف مهم دستگاههای فرهنگی وذی ربط در استان محسوب می شود که مورد تاکید قرار گرفته است.

وی خرد گرایی، نوع دوستی و تکریم انسان ها را ازجمله ویژگی های فرهنگ ایرانی عنوان کرد ویادآور شد: در این بین خراسان جنوبی نیز به عنوان استانی فرهنگی و دانشگاهی دارای سوابق درخشانی در حوزه و دانشگاه است که همواره به عنوان استانی فرهنگی مورد توجه بوده است.

استاندار خراسان جنوبی به شخصیت، آثار و زندگینامه محمدولی دشت بیاضی اشاره کرد و افزود: آثار این ادیب ارزشمند سرشار از آرایه ها وصنایع ادبی است که از جمله ویژگی های خاص این شاعر محسوب می شود.

رشید دوری از افراط و تفریط را از جمله وظایف دستگاههای فرهنگی در نکوداشت مفاخر و علمای استان دانست و گفت: خوشبختانه انجمن بزرگداشت مفاخر استان تشکیل شده که اقدامات و برنامه ریزی های خوبی در این زمینه به انجام رسیده است.

وی با بیان اینکه در جای جای استان مفاخر بزرگی وجود دارند ، ادامه داد: ستاد بزرگداشت مفاخر استان نسبت به اولویت بندی این بزرگان اقدام کرده تا مسئولان بتوانند بر اساس این اولویت بندی نسبت به برگزاری همایش های نکوداشت برای آنها اقدام کنند.

رشید تهیه بانک اطلاعاتی جامع حاوی آثار و انتشارات از مفاخر و علمای استان را از دیگر اقدامات انجام شده در استان دانست وتصریح کرد: دستگاههای اجرایی می توانند با شناخت واحصاء آثار، صنایع دستی و... که از محصولات بومی استان است برای خرید هدایا واقلام موردنیاز خود اقدام نمایند.

وی برپایی نمایشگاه صنایع دستی رابه منظور شناساندن و معرفی استان در بخش های مختلف بسیار تاثیرگذار دانست و افزود: می بایست پژوهش های کاربردی و موثر در این رابطه به انجام برسد تا بتوان در جهت ارتقای سطح فرهنگی استان گام های جدی برداشت.

استاندار خراسان جنوبی در پایان اظهار امیدواری کرد: بتوانیم با همکاری نخبگان حوزه و دانشگاه به اهداف درست فرهنگی که بر پایه های دینی بنا نهاده شده است دست پیدا کنیم.