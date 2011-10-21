انتظار داشتیم بیشتر از یک خارجی به مسابقات تیراندازی تهران بیاید!

نواب نوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولین دوره مسابقات تیراندازی بین المللی جایزه بزرگ تهران در بخش اهداف پروازی هفته گذشته تنها با حضور یک ورزشکار خارجی برگزار شد اما توقع ما برای حضور خارجی ها بیشتر از یک نفر بود!

وی افزود: به هر حال باید قبول کنیم که شرایط در هر زمانی برای هر مسابقه ای متفاوت است. ما در شرایط خوبی میزبان این رقابتها نبودیم. همزمانی چند مسابقه که برخلاف تصور ما عقب افتاده بود یکی دیگر از دلایل نیامدن خارجی ها به مسابقات تهران بود.

دبیر فدراسیون تیراندازی خاطرنشان کرد: ما مجبور بودیم مسابقات را طبق برنامه برگزار کنیم چرا که در تقویم فدراسیون جهانی به ثبت رسیده بود. در کنار آن خارجی ها اجباری برای حضور در مسابقات تهران نداشتند.

وی ادامه داد: بعید می دانم این مسئله که تنها یک تیرانداز به مسابقات بخش پروازی ما آمده باشد باعث شود تا نام این رقابت ها از فهرست تقویم فدراسیون جهانی حذف شود. ما برنامه های دیگرمان راهم طبق برنامه زمان بندی شده به اجرا درخواهیم آورد.

نوری خاطرنشان کرد: درحال حاضر بیش از 15 ورزشکار برای حضور در مسابقات بین المللی اهداف ثابت تهران در آبان ماه ثبت نام کرده اند. البته این اسامی در حد ثبت نام است و باید ببینم در نهایت چند نفر به تهران می آیند. با این حال امیدواریم شرایط مسابقات تیراندازی بین المللی جایزه بزرگ ثابت بهتر از پروازی باشد.

رقابت های تیراندازی بین المللی به اهداف ثابت از 17 آبان ماه به مدت یک هفته در تهران برگزار می شود.