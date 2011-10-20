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۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۴

فیضی به مهر خبر داد:

دیدار 10 هزار و 843 نفر از مردم تهران با رئیس جمهور و هیئت دولت

دیدار 10 هزار و 843 نفر از مردم تهران با رئیس جمهور و هیئت دولت

تهران - خبرگزاری مهر: مدیر کل ارزشیابی و پاسخگویی به شکایات استانداری تهران از دیدار چهره به چهره 10 هزار و 843 نفر از مردم استان تهران با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت خبر داد.

محمد فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رئیس جمهور، اعضای هیئت دولت، استاندار تهران، مدیران کل نهادها و ارگانهای استان تهران از ساعت هشت صبح تا 16 عصر، پاسخگوی این تعداد از مردم بوده و مشکلات آنها را رسیدگی کردند.

وی تصریح کرد: دو هزار و 360 نفر از شهروندان تهرانی درخواستهای خود را در سامانه سامد(شماره تماس 111) ثبت کردند که به این موارد نیز رسیدگی می شود.

مشاور استاندار تهران ادامه داد: در این دیدار که اعضای کابینه نیز حضور داشتند، برخی از معاونان وزرا وهمچنین نمایندگانی از سازمانهای ستاد حمل و نقل سوخت، بهزیستی و جمعیت هلال احمر نیز با حضور در محل وزارت کشور، دستورهای پیگیری لازم برای رفع مشکلات مراجعه کنندگان را صادر کردند.

وی یادآور شد: دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با مردم تهران در راستای چهارمین دور ازسفرهای استانی هیئت دولت به استانهای کشور انجام شد.

کد مطلب 1438855

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