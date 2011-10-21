دبیرخانه دایمی جشنواره بازیافت به قزوین می آید

به گزارش خبرنگار مهر سعید وزیری نژاد عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در سالن کنفرانس فرهنگسرای بانو برگزار شد با تشریح دستاوردهای دومین جشنواره هنر بازیافت در قزوین گفت: قزوین درزمره اولین شهرهای کشور است که برای دومین سال متوالی میزبان این جشنواره است که با استقبال خوب جوانان و هنرمندان روبرو شد.

وی افزود: تاکنون جشنواره بازیافت در شهرهای کرمان و تهران در یک نوبت برگزار شده و سومین شهری هستیم که این جشنواره در آن برپا شده است و تلاش می کینم با ایجاد دبیرخانه دایمی بتوانیم هر سال این کار را در استان اجرایی کنیم که مقدمات و موافقت های اولیه آن انجام شده است.

توجه به محیط زیست/ استفاده هنری از زباله

وزیری نژاد با بیان اهداف برگزاری جشنواره هنر بازیافت در قزوین تصریح کرد: نهادینه کردن فرهنگ استفاده از زباله و مواد دور ریختنی، بهره گیری از زبان هنر و آفرینش هنری با موضوع بازیافت، آشنا کردن خانواده ها و کودکان با موضوع بازیافت، جلب مشارکت مردم در همراهی با مدیریت شهری و کاهش زباله در شهرها از مهمترین اهداف پیش بینی شده در برپایی این جشنواره هنری است.

وی یادآورشد: با آمدن هنر به درون مردم و مراکز عمومی به نظر می رسد در بسیاری از مسائل شهری می توان با زبان هنر ضمن جلب مشارکت بشیتر مردم در امور شهری نسبت به آموزش شهروندی نیز اقدام کرد.

حضور دو برابری هنرمندان در جشنواره دوم

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین بیان کرد: در سال گذشته و اولین جشنواره بازیافت 12 هنرمند شاخص کشور شرکت کردند که در مدت برپایی 45 اثر هنری خلق شد اما خوشبختانه در جشنواره دوم 25 هنرمند شاخص کشور و 200 هنرمند استانی شرکت کردند که در مدت سه روز برپایی جشنواره هنر بازیافت بیش از 102 اثر هنری خلق شد.

وی گفت: از مردم هم خواستیم در این جشنواره حضور یابند و آثار ساخته شده خود را عرضه کنند که 207 اثر هم توسط افراد عادی طراحی و ساخته شد.

این مسئول فرهنگی از افزایش دو برابری حضورهنرمندان در این جشنواره خبرداد و اظهارداشت: خوشبختانه در این جشنواره با افزایش 200 درصدی هنرمندان و 700 درصدی آثار هنری ارایه شده نسبت به جشنواره گذشته روبرو شدیم و در سه روز زمان برپایی نمایشگاه هم بیش از 10 هزار نفر از جشنواره که در محل بوستان مشاهیر برپا شد دیدن کردند.

وی استقبال دانشجویان، دانش آموزان و خانواده ها از این جشنواره را خوب ارزیابی کرد و گفت: انتخاب فضای مناسب بوستان مشاهیر و امکان دسترسی آسان مردم به محل نمایشگاه و نیز سرسبزی و طراوت این مکان در کنار آثار خلق شده به استقبال مردم منجر شد.

خلق 310 اثر در دومین جشنواره هنر بازیافت

وزیری نژاد بیان کرد: در جشنواره دوم توسط هنرمندان و مردم عادی بیش از 310 اثر خلق شد که هیئت داوران تا ساعاتی دیگر در مراسم اختتامیه آثار برتر را معرفی و سه اثر برگزیده را تعیین خواهند کرد.

نمایشگاه آثار منتخب برپا می شود

وی از برپایی نمایشگاه اختصاصی از آثار منتخب جشنواره هم خبرداد و گفت: 57 اثر هنری برگزیده در جشنواره دوم انتخاب و در نمایشگاه اختصاصی در قزوین و یا تهران در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

وزیری نژاد یادآورشد: هنرمندان 14 استان کشور در جشنواره دوم هنر بازیافت قزوین شرکت کردند و حضور استادان به نام کشور موجب ارتقاء سطح کیفی جشنواره شد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین گفت: در این جشنواره هنرمندان با استفاده از مواد دور ریختنی مانند کاغذ، فلز، چوب، پارچه، پلاستیک، آثار ارزشمندی را خلق کردند و در بخش کارگاهای آموزشی نیز کودکان و خانواده توانستند از استادان این رشته استفاده کنند.

وی ایجاد دبیرخانه دایمی جشنواره هنر بازیافت در قزوین را از برنامه های آتی سازمان دانست و تصریح کرد: پیشنهاد ایجاد این دبیرخانه در همایش محصولات شهروندی شهرداریهای کشور در مشهد مطرح و مورد موافقت ضمنی قرار گرفت که امیدواریم در اجلاس معاونان فرهنگی شهرداریها که آذر ماه امسال در زاهدان برپا می شود این موضوع تصویب و نهایی شود.

ایجاد موزه آثار مانا در قزوین

وزیری نژاد گفت: در تلاش هستیم تا موزه ای از آثار مانای این جشنواره را در محل سرای سعدالسلطنه قزوین راه اندازی کنیم تا هر سال آثار برتر جشنواره به این مکان منتقل شده و در معرض دید عموم قرار گیرد.

وی برپایی جشنواره بین المللی هنر بازیافت را از برنامه های در دست پیگیری ذکر کرد و یادآورشد: با برپایی این جشنواره خود را آماده می کنیم تا بتوانیم در سال 92 میزبان برپایی جشنواره بین المللی بازیافت با حضور هنرمندان خارجی و کشورهای صاحب سبک در این هنر باشیم.