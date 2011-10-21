اخاذان مامورنما در کرج دستگیر شدند

سرهنگ خیرخواهان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره اخاذی تحت عنوان مامور در مناطق مختلف کرج طی یک ماه گذشته موضوع به طور ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با بررسی موضوع و با توجه به اظهارات مالباختگان دریافتند که سه نفر با پراید در سطح شهر پرسه زده و بعد از شناسایی سوژه مورد نظر با معرفی خود به عنوان مامور پلیس از آنها اخاذی می کنند.

خیرخواهان ادامه داد: ماموران انتظامی بلافاصله با جستجو در بانک اطلاعاتی مجرمان و چهره نگاری فرضی از متهمان، با در اختیار قرار دادن تصاویر فرضی متهمان به واحدهای گشتی، در نهایت روز گذشته خودرو مورد نظر با سه سرنشین در منطقه مهر شهر کرج شناسایی و متهمان دستگیر و جهت تحقیقات بیشتر به کلانتری منتقل شدند .

خیرخواهان افزود: سارقان با انتقال به کلانتری اعتراف کردند که با معرفی خود به عنوان مامور انتظامی تاکنون 15 بار از شهروندان اخاذی کرده اند.

وی در ادامه اظهار داشت: تا کنون پنج نفر از مالباختگان شناسایی و تلاش برای شناسایی دیگر مالباختگان ادامه دارد.

شهروندان هوشیارتر باشند

فرمانده انتظامی شهرستان کرج با هشدار به شهروندان در خصوص اینکه مراقب افرادی باشند که تحت عناوین مختلف خود را مامور انتظامی یا مامور یکی از ارگانهای دولتی معرفی می کنند و قصد بازرسی مدارک شناسایی یا خودرو شما را دارند، تصریح کرد: در مواجهه با این افراد مشخصات کامل فردی و وسیله نقلیه آنها را یادداشت کنند.

وی تاکید کرد: هنگامی که فردی خود را مامور معرفی می کند، از آنها کارت شناسایی معتبر درخواست کرده و در صورت برخورد با هرگونه موارد مشکوک مراتب را فورا به مرکز فوریت های پلیسی 110 اطلاع دهید.