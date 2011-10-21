محسن بیات در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: با توجه به اینکه در ورزشگاه اختصاصی و در حضور هواداران خود بازی‌ می‌کنیم ولی به خوبی می‌دانیم که بازی سخت و دشواری پیش‌رو داریم و نسبت به بازی‌های گذشته باید بیشتر تلاش و دوندگی داشته باشیم.



وی افزود: تیم ما با روحیه و شرایط مطلوبی که دارد قطعا در خانه کاملا هجومی و با میل به پیروزی بازی خواهد کرد زیرا در روزهای اخیر با مرور شیوه بازی تیم شهرداری تبریز در دیدارهای قبل این تیم، خود را از هر نظر برای مقابله با تاکتیک‌های این تیم آماده کرده‌ایم.



مدافع تیم فوتبال صبای قم عنوان داشت: این بازی‌ برای ما از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا در شرایط فعلی شرایط خاصی بر بالای جدول حاکم است و باید کاری کنیم که با دست پر از میدان حساس این دیدار خارج شویم و به دنبال رسیدن به صدر جدول باشیم.



وی ادامه داد: اعتماد به نفسی که به واسطه حمایت تماشاگران در قم وجود دارد، سبب شده است تا از بازی‌های خانگی نتایج مطلوبی بگیریم ضمن اینکه هدف ما این است که اقتدار در بازی‌های خانگی برای ما بسیار روحیه‌ساز بوده است و با آمادگی که بازیکنان تیم دارند، مطمئنا در بازی عصر شنبه مقابل شهرداری تبریز تیم پر قدرتی خواهیم بود.



بیات تاکید کرد: تمام تلاشمان را انجام می‌دهیم تا با شکست دادن تیم فوتبال شهرداری تبریز، ضمن جبران ناکامی‌های دو بازی گذشته، بار دیگر به صدر جدول رده‌بندی برویم و با امیدواری، به ادامه بازی‌های یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور فکر کنیم.



وی ابراز داشت: وضعیت فعلی تیم در جدول رده‌بندی قابل قبول است و تماشاگران ما حق دارند از نتایج و عملکرد در بازی‌های اخیر از ما انتظارات زیادی داشته باشند بنابراین مطمئنا با پیروزی در برابر تیم شهرداری تبریز به مکان‌های بالای جدول رده‌بندی نزدیک می‌شویم.



مدافع تیم فوتبال صبای قم اظهار داشت: تیم صبا با توجه به بضاعتی که دارد، به خوبی توانسته است نتایج مطلوبی را کسب کند و قطعا تیمی هستیم که می‌توانیم از این هم بهتر شویم، بنابراین با جدیت تلاش می‌کنیم تا روند موفقیت‌های اخیر تیم تداوم یابد.



وی با بیان اینکه تمام بازیکنان تیم صبای قم در آستانه بازی این هفته برابر شهرداری تبریز در شرایط مطلوب روحی و جسمی به سر می‌برند، یادآور شد: بازیکنانی که در دیدار برابر پرسپولیس و ذوب آهن برای برد تیم بازی کردند، در بازی این هفته با شهرداری تبریز نیز برای تکرار موفقیت تیم تلاش مضاعف و بسیار بیشتری نیز خواهند داشت.



بیات اضافه کرد: ما بازی قبل را با برتری برابر تیم ذوب آهن با شکست پشت سر گذاشته‌ایم، در حالی که در آن بازی حقمان برد با گل‌های زیاد بود و با بد اقبالی به هدف نرسیدم، ولی اطمینان دارم تیم صبا با انگیزه بالاتر از دیدارهای گذشته در بازی این هفته به میدان می‌رود.



وی اظهار داشت: بازیکنان صبای قم توان شکست شهرداری تبریز را دارند، برای جبران امتیازات از دست رفته در مسابقه قبل خانگی برابر ذوب آهن، می‌خواهیم بازى جذابى را مقابل شهرداری تبریز ارائه کنیم و به سه امتیاز مورد نظر دست یابیم.

