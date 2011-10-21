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۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۹:۳۴

حجت الاسلام سبحانی:

استقبال گرم از سفر رهبری نشانه از ارتباط مردم با ولایت دارد

استقبال گرم از سفر رهبری نشانه از ارتباط مردم با ولایت دارد

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: امام جمعه گنبدکاووس با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه گفت: استقبال گرم مردم این استان از مقام معظم رهبری در این سفر نشان از ارتباط معنوی مردم با ولایت و معظم له است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسین سبحانی عصر پنجشنبه در جمع مسئولان شهرستان افزود: علاقه و مودت مردم این منطقه نسبت به مقام معظم رهبری نشات گرفته از قران کریم است که در این سفر مردم استان کرمانشاه به نماش گذاشتند.

امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس نیز در این جلسه مسجد را پایگاه اصلی مسلمانان دانست و گفت: پیامبر اسلام پس از تاسیس حکومت اسلامی در مدینه مسجد را بنا کرد تا همه محل عبادت و هم محلی برای حل مشکلات اساسی مردم بود.

آخوند عبدالباسط نوریزاد افزود: امروز دشمنان اسلام در گزارشهای حقوق بشری خود عمل به موازین اسلامی و دستورات اسلامی را در ایران خلاق حقوق بشر می دانند که این جای تاسف است.

وی گفت: همه ما وظیفه داریم تا سخنان مقام معظم رهبری را به عنوان مجتهد مطلق و آگاه به مسایل سیاسی روز در سرلوحه کاری خود قرار دهیم.

کد مطلب 1438878

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