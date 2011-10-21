کلنگ احداث بیمارستان 60 تختخوابی پردیسان قم به زمین زده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این بیمارستان 60 تختخوابی قابلیت ارتقا تا 160 تختخواب با جدید ترین تجهیزات و بخش‌های ضروری را دارد و در زیربنای 15 هزار متر مربع احداث می‌شود.



استاندار قم در مراسم کلنگ زنی این مرکز درمانی به رشد روز افزون جمعیت منطقه پردیسان اشاره و اظهار داشت: با ساخت این مرکز که با مشارکت بخش خصوصی انجام می‌شود، نیازهای بهداشتی درمانی ساکنین منطقه تأمین خواهد شد.



حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور با تأکید بر لزوم اجرای پروژه در موعد مقرر گفت: بر اساس برنامه قرار است فاز اول این مرکز درمانی با صرف 80 میلیارد ریال اعتبار تا پایان سال آینده به اتمام برسد.



همچنین با حضور استاندار قم مرکز اقامت و درمان اجباری اعتیاد در قم افتتاح شد.



این مرکز که دومین مرکز فعال استان در زمینه درمان اعتیاد محسوب می‌شود، دارای امکانات و تجهیزات لازم همچون آزمایشگاه و غربال گری است که ظرفیت نگهداری و درمان 120 نفر را دارد.