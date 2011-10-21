به گزارش خبرنگار مهر، منصور قلیچ لی عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان افزود: همچنین در این مدت، هفت هزار وزنه مورد کنترل قرار گرفت که 10 درصد از این وزنها نیز دچا اشکال بودند.

وی به وظایف اداره استاندارد اشاره کرد و گفت: تعیین و تدوین و نشر استاندارد ملی ، ترویج استاندارد های ملی ، نظارت و اجرای استانداردهای اجباری ، کنترل کیفیت کالاهای صادراتی ، کنترل کیفیت کالاهای وارداتی و ... از جمله وظایف این اداره است.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان افزود: استقرار نمایندگی اداره استاندارد در گنبدکاووس به منظور کنترل کیفی کالاها و خدمات در این منطقه است.



وی گفت: با استقرار ماموران استاندارد کنترل اصناف و بازرگانی شهرستان گنبدکاووس از هفته آینده آغاز می شود.