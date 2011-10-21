قطع درختان از دلایل بروز سیل در گلستان است/ تحقق 39 درصد اشتغال

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد قناعت در این زمینه افزود: خوشبختانه اقدامات خوبی برای رفع مشکل صورت گرفته و همینطور شاهد لایروبی رودخانه گرگانرود بودیم که با توجه به بارندگی های شدید اخیر، برای اولین بار آب گرفتگی را در روستاهای اطراف این رود نداشتیم.

به گفته وی، استان گلستان در سیل جزو 5 استان اول کشور در زلزله جزو 8 استان اول کشور و در آتش سوزی حائز رتبه اول کشور است.

قناعت با بیان اینک، منابع طبیعی استان هر ساله در بحث راههای مقابله با آتش سوزی مجهزتر می شود افزود: منابع طبیعی استان هم از لحاظ آموزش و نیروی انسانی و امکانات پیشرفتهای خوبی داشته است.



وی یادآور شد: با توجه به تجربه آتش سوزی سال قبل گروههای 22 نفره از اهالی روستاهای حاشیه جنگل به صورت داوطلبانه آموزش دیده اند تا در صورت بروز هرگونه حریق احتمالی قبل از رسیدن گروههای اعزامی از مرکز، اقدامات پیشگیرانه را برای پیشگیری از افزایش حریق در جنگل داشته باشند.



6500 مسکن مهر گلستان آماده افتتاح است

استاندار گلستان گفت: خوشبختانه کار در بخش مسکن مهر استان از سرعت بالایی برخوردار است و تا دو ماه آینده بیش از 6 هزار و 500 واحد آماده افتتاح است.

قناعت افزود: با توجه به آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی و رتبه ششم استان در مسکن مهر کشور، فاز اول پروژه مسکن مهر گلستان تا هفته دولت سال 91 به پایان خواهد رسید.

راه آهن گرگان - اینچه برون کلید اتصال شمال به جنوب است

وی با بیان اینکه راه آهن گرگان اینچه برون از مصوبات کلیدی و حیاتی سفر سوم است، تصریح کرد: این خط ریلی، کشورهای CIS را به آبهای خلیج فارس متصل می کند و کلیدی اتصال شمال به جنوب است.

وی ادامه داد: این خط ریلی تنها در استان گلستان و چیزی در حدود 74 کیلومتر بین گرگان و منطقه مرزی اینچه برون باقی مانده و بخش اعظمی از کارهای آن پس از کلنگ زنی تاکنون انجام شده است.

قناعت افزود: با بهره برداری از این خط راه آهن تا پایان برنامه پنجم، سالانه 35 میلیون تن کالا از این مسیر ترانزیت خواهد شد.

39 درصد اشتغال گلستان محقق شد

قناعت در خصوص بحث اشتغال در استان گفت: برای سال 90 تعهد ما به دولت محترم ، ایجاد 25 هزار فرصت شغلی است که با برگزاری جلسات مستمر و پیگیرو با تشکیل کارگروه و کمیته های تخصصصی و جذب سرمایه گذاری در شش ماهه اول سال به 39 درصد از این تعداد جامه عمل پوشانده ایم.

وی در خصوص مشکل کمبود آب استان گفت : با توجه به اینکه ما در تأمین آبهای زراعی و صنعتی و شرب استان با مشکل و کمبودهایی مواجه هستیم، در دولت آقای احمدی نژاد کارهای موثری در این حوزه صورت گرفته است.



استاندار گلستان عنوان کرد: کلنگ زنی سد نرماب ، چهل چای که 175 میلیون متر مکعب آب را ساماندهی می کند و آب شرب، زراعی و صنعتی شهرهای گالیکش کلاله و مینودشت و مراوه تپه را تأمین خواهد کرد.

وی همچنین از آبگیری سد زرین گل کبودوال در اسفند ماه سال جاری و افتتاح آن تا دهه فجر سال 91 خبر داد.

6 سد در گلستان در حال بهره برداری است



قناعت افزود: در استان گلستان 6 سد در حال بهره برداری و 3 سد در دست اجراست و یک سد آماده به کشت داریم که کار مطالعاتی آن انجام شده و در حال پیگیری ردیف بودجه آن در سال 91 هستیم.

وی با اشاره به مشکل کمبود آب شرب گرگان تصریح کرد : برای تأمین آب شرب گرگان سه برنامه کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت و بلند مدت را در نظر داریم که شامل تأمین آب از سفره های زیرزمینی ، تأمین آب از سد رامیان و محمدآباد در شرق گرگان که کار مطالعاتی آن در حال اتمام است.