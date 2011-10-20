  1. بین الملل
  2. سایر
۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۲۵

خبر فوری/

تایید خبر کشته شدن سیف الاسلام

تایید خبر کشته شدن سیف الاسلام

رسانه های عربی لحظاتی پیش از تایید خبر کشته شدن سیف الاسلام قذافی فرزند دیکتاتور مقتول لیبی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش گزارش داد خبر کشته شدن سیف الاسلام قذافی از سوی انقلابیون لیبی تایید شده است.

این در حالی است که العربیه پیشتر از خبرهای ضد و نقیض درباره دستگیری یا کشته شدن سیف الاسلام در نزدیکی شهر الزنتان خبر داده بود.

 از سوی دیگر آنجلا مرکل صدراعظم آلمان به کشته شدن قذافی واکنش نشان داد و گفت در مقابل لیبی، مرحله جدیدی پس از مرگ قذافی آغاز می شود.

کد مطلب 1438889

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها