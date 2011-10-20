تایید خبر کشته شدن سیف الاسلام

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش گزارش داد خبر کشته شدن سیف الاسلام قذافی از سوی انقلابیون لیبی تایید شده است.



این در حالی است که العربیه پیشتر از خبرهای ضد و نقیض درباره دستگیری یا کشته شدن سیف الاسلام در نزدیکی شهر الزنتان خبر داده بود.



از سوی دیگر آنجلا مرکل صدراعظم آلمان به کشته شدن قذافی واکنش نشان داد و گفت در مقابل لیبی، مرحله جدیدی پس از مرگ قذافی آغاز می شود.