هيچ قانوني در عراق جديد نبايد مغاير دين اسلام باشد

به گزارش خبرگزاري مهر ، رئيس دفتر سياسي مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در گفتگو با راديو آمريكايي " سوا" تاكيد كرد كه احزاب وگروه هاي سياسي تشكيل دهنده ائتلاف عراق يكپارچه اصل مشاركت سياسي همه گروه ها وجريان هاي سياسي ملت عراق را به رسميت مي شناسند .



سعد جواد قنديل شايعه تلاش احزاب شيعه را براي تشكيل حكومت اسلامي تكذيب كرد.



وي بر اهميت احترام به هويت اسلامي براي ملت عراق با توجه به اينكه اكثريت مطلق جمعيت آن چه شيعه و سني مسلمان هستند، تاكيد كرد.



قنديل گفت : هيچ قانوني كه با اسلام و اصول اسلام منافات داشته باشد نبايد در عراق جديد به تصويب رسد.



وي افزود: ما خواهان نظام اسلامي و حكومت اسلامي نيستيم بلكه خواهان نظامي متشكل از همه طيف ها و جريان ها وقوميت هاي مختلف عراقي هستيم.



وي با اعلام مخالفت با هرگونه انحصار طلبي قدرت از سوي هرجريان يا حزب و قوميت عراق گفت : ما در ليست عراق يكپارچه هرگز سخن از انحصار قدرت نگفته ايم ، بلكه از مشاركت سياسي سخن مي كنيم حتي اگر نتايج انتخابات به نفع شيعه باشد و شيعه به سهم 70 درصدي خود در مجلس آينده دست پيدا كند كه شيعيان بدون شك اكثريت ملت عراق را تشكيل مي دهند، .اما هرگز به دنبال انحصار طلبي در قدرت نيست بلكه به دنبال كسب حقوق مشروع خود است



شايان ذكر است برخي احزاب و شخصيت هاي مختلف از تشكيل حكومت شيعه پس از انتخابات آينده ابراز نگراني كرده اند از جمله شاه اردن كه با اتهامات بي پايه و اساس مدعي شد ايران از احزاب شيعه عراق براي تشكيل حكومت شيعه مذهب در اين كشور حمايت مي كند تاهلال شيعي را تا امتداد لبنان و سوريه تشكيل دهد ادعاهايي كه با واكنش قاطع شخصيت هاي عراقي ومردم اين كشور مواجه شد.



