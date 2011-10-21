جایگاه حوزه علمیه در آموزش و پرورش تقویت و تثبیت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار معاون تبلیغ و آموزش‌های کاربردی حوزه‌های علمیه اظهار داشت: تلاش کنید جایگاه و نقش حوزه‌های علمیه در آموزش و پرورش قانونمند و تثبیت شود.



وی با تقدیر از اقدامات معاونت تبلیغ در آموزش و پرورش افزود: فعالیت‌هایتان را به گونه‌ای انجام دهید که این اقدامات هر چه بیشتر موثر و ماندگار باشد و قائم به اشخاص نباشد.



مرجع تقلید شیعیان فعالیت‌های معاونت تبلیغ را مثبت ارزیابی کرد و با اشاره به آیاتی از قرآن کریم اظهار داشت: شما و همکارانتان چون دو خصلتی را که در آیه شریفه "والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا" است را دارید، موفقید چرا که هم تلاش می‌کنید و هم تلاشتان در راه خداست.



فعالیت 90 مدرسه وابسته به حوزه علمیه در کشور



معاون تبلیغ و آموزش‌های کاربردی حوزه‌های علمیه نیز در این دیدار به تشریح فعالیت‌های این معاونت پرداخت و گفت: با توجه به موفقیت فارغ التحصیلان حوزه‌های علمیه سفیران هدایت در عرصه‌های مختلف، امروز 48 حوزه علمیه سفیران هدایت در سراسر کشور وجود دارد و بیش از 60 تقاضا برای صدور مجوز حوزه‌های علمیه سفیران هدایت در سراسر کشور داریم.



حجت الاسلام محمد حسن نبوی فعالیت‌های مدارس وابسته به حوزه علمیه را مثبت ارزیابی کرد و بیان داشت: با تلاش و پیگیری این معاونت مدارس وابسته به حوزه علمیه از 32 مدرسه در سال گذشته به بیش از 90 مدرسه در سال جاری توسعه یافته‌اند.



وی تاکید کرد: این مدارس از نظر تربیتی تحت نظارت حوزه هستند ولی از نظر برنامه‌های درسی و هزینه‌ها زیر نظر آموزش و پرورش قرار دارند.



فعالیت مبلغان در پایگاه‌های اینترنتی



مولف کتاب مدیریت اسلامی اظهار داشت: دامنه تأثیرگذاری حضور روحانی در مدارس وابسته به حوزه علمیه فراتر از مدرسه است و ما شاهد تأثیرگذاری تدریجی در خانواده‌های دانش آموزان این مدارس نیز هستیم.



این استاد حوزه و دانشگاه در تشریح عملکرد اداره تبلیغ اینترنتی، حضور مبلغان در عرصه اینترنت را قابل تقدیر دانست و گفت: مبلغان اینترنتی ما علاوه بر راه اندازی پایگاه‌های مختلف اینترنتی با حضور در پایگاه‌های دشمنان شبهات و سئوالات مطرح شده از سوی آنها را پاسخ می‌دهند.

