به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پهلوانی اظهار داشت: هر ساله مسابقات مختلفی در کلاسهای پزشکی ورزشی برگزار می‌شود که امسال همزمان با سالگرد سفر مقام معظم رهبری به استان قم مسابقات دارت مرحله استانی آغاز شد.



وی افزود: هم اکنون 98 بانوی جانباز در قم حضور دارد که از این تعداد 30 بانوی ایثارگر در رشته دارت و تیر اندازی فعال هستند و در این دوره از مسابقات شرکت می‌کنند.



معاون فرهنگی بنیاد شهید وامور ایثارگران قم اضافه کرد: برگزیدگان این دوره از مسابقات آبانماه امسال جهت حضور در مسابقات کشوری وارد ساری می‌شوند.



وی ادامه داد: این دوره از مسابقات استانی دارت بانوان ایثارگر در مجتمع فرهنگی امام خمینی‌(ره) برگزار می‌شود.



پهلوانی افزود: بانوان ایثارگر استان قم در دو سال گذشته با حضور در مسابقات کشوری صاحب مقام‌های اول تا سوم شده‌اند که این شامل مسابقات کشوری دو سال گذشته دارت بانوان ایثارگر و کسب قهرمان کشوری و در رشته تیراندازی انفرادی مقام اول و تا دوم و نایب قهرمانی کشور طی دو سال گذشته است.

