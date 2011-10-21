مرگ 410 نفر بر اثر تصادفات رانندگی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، آمار تلفات حوادث رانندگی پنج ماه نخست امسال استان، 4.3 درصد افزایش را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

مصدومان حوادث رانندگی پنج ماه نخست امسال نیز دو هزارو 171 نفر بودند که در مقایسه با آمار دو هزارو 462 نفر مصدوم مدت زمان مشابه سال گذشته 11.8 درصد کاهش را نشان می دهد.

در مرداد ماه امسال 76 نفر در حوادث رانندگی سیستان و بلوچستان جان خود را از دست دادند.

51 نفر در جاده های برون شهری، 13 نفر در جاده های درون شهری و 9 نفر در جاده های روستایی جان خود را از دست دادند.

در مرداد ماه، ایرانشهر و جاده های منتهی به آن با 20 نفر کشته، سراوان با 17 کشته و زاهدان با 16 کشته به ترتیب بیشترین تلفات را در بین سایر شهرهای استان داشتند.

مصدومان حوادث رانندگی مرداد ماه نیز 423 نفر بودند که 313 نفر آنان مرد و 110 نفر زن بودند.