به گزارش خبرنگار مهر، شاید شما هم از آن دسته افرادی باشید که برای خرید یک تکه لوازم خانگی، سری به سه راه امین حضور زده باشید. سه راهی که پر است از انواع برندهای لوازم خانگی که اگر فردی بدون مدنظر داشتن برندی خاص و حتی شماره مدل دستگاهی که قرار است خریداری کند، به این مکان برود، به طور قطع دچار سردرگمی خواهد شد.

در میان این سردرگمی، البته ممکن است حتی کالایی را خریداری کند که اگرچه در ظاهر، ممکن است نامی مشابه برندی مطرح را یدک کشد، اما پس از کارکرد نامناسب و دقت بیشتر مشتری، مشخص می‌شود که کالا تقلبی است و تنها جابجا شدن یک حرف انگلیسی آن، برند را به صورت کامل تغییر داده و تفاوت کیفیت آن را به اصطلاح از زمین تا آسمان کرده است.

این موضوع البته بیشتر در مورد کالاهای چینی یا کالاهایی که به نوعی از مرزهای غیررسمی وارد کشور می‌شوند، به چشم می‌خورد؛ آماری که البته با اعلام شدن آن از مراجع مختلف یعنی از گمرک گرفته تا اتحادیه لوازم خانگی، می‌تواند تفاوت‌های معناداری با هم داشته باشند.

این درحالی است که مرز بانه نیز که در گذشته به دلیل قیمت‌های اندک و فاحش کالاها با بازار رسمی، محلی برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم شده بود، این روزها به دلیل کم‌کیفیت بودن لوازم خانگی، چندان مشتریان ثابت قدمی ندارد و مردم ترجیح می‌دهند که کالاهای مورد نیاز خود را حتی‌الامکان از نمایندگی‌های رسمی یا مغازه‌هایی خرید کنند که قادر به ارایه خدمات پس از فروش به آنها باشند.

البته در این میان، کشورهای متعددی هم هستند که توانسته‌‍‌اند اقبال مردم ایران را به خود جلب کنند و تولیدات لوازم خانگی خود را روانه بازار ایران نمایند. بیشتر این لوازم متعلق به کره هستند؛ البته آمارهای گمرک، نشان از افزایش واردات لوازم خانگی از کشور ترکیه به ایران نیز دارد.

در این میان، شرکت‌های صاحب‌نام کره‌ای در ایران البته معتقدند که ترکیه نمی‌تواند بازار مناسبی در ایران داشته باشد، چراکه ترک‌ها سلایق متفاوتی نسبت به ایرانی‌ها دارند و برخی از لوازم خانگی مورد استفاده آنها، در مکان‌هایی استفاده می‌شود که ایرانی‌ها نسبت به آن اقبال نشان نمی‌دهند.

اندی کیم، مسئول یک شرکت تولیدکننده لوازم خانگی کره‌ای در ایران به خبرنگار مهر می‌گوید: با توجه به شناختی که از بازار لوازم خانگی ایران داریم، ترک‌ها نمی‎‌توانند در بازار لوازم خانگی ایران سهم عمده‌ای داشته باشند، چراکه به عنوان مثال آنها از ماشین لباسشویی در حمام استفاده می‌کنند، در حالیکه ایرانی‌ها همین محصول را در آَشپزخانه جانمایی می‌کنند.

وی می‌افزاید: البته خانم‌های ایرانی اعتقاد به ایجاد هارمونی میان لوازم خانگی خود هستند، در حالیکه ترک‌ها معمولا چنین موردی را در تولید لوازم خانگی مورد توجه قرار نمی‌دهند.

کیم در تحلیل بازار لوازم خانگی در ایران می‌گوید: مشتریان لوازم خانگی کره‌ای مشتریان خاصی هستند و خارج از مقوله بودجه و میزان ریالی که برای خرید یک کالا در نظر دارند، اما بیشتر به مسائل تکنیکال از جمله کیفیت موتور و مصارف انرژی توجه دارند. این موضوع بازار ایران را در منطقه به بازاری یکتا برای کره‌ای‌ها تبدیل کرده است.

وی می‌گوید: برای حضور موفق در بازار ایران تاکید ما بر این است که نیاز مشتریان ایرانی را تامین کرده و به لحاظ بودجه و مشخصات فنی و از همه مهمتر مصارف انرژی، بتوانیم موارد مورد نظر آنها را مدنظر قرار دهیم.

کیم اظهار می‌کند: بازار ایران بازار بهترینی در خاورمیانه است و مشتریان آن، در خرید برخی اقلام لوازم خانگی از جمله یخچال ساید بای ساید هم تراز مشتریان اروپایی خرید می‌کنند.

وی، زنان ایرانی را یک مهندس خوب لوازم خانگی می‌داند و در تحلیل قاچاق لوازم خانگی به ایران می‌گوید: اغلب ایرانی‌ها به مبدا تولید کالا اهمیت بسیاری می‌دهند و خدمات پس از فروش را اولین سوال خود برای خرید یک کالا می‌دانند.

مسئول شرکت ال جی در ایران می‌گوید: محصولاتی که به صورت غیررسمی وارد بازار ایران می‌شود، خدمات پس از فروش ندارند و البته اگرچه با نرخ ارزانی به فروش می‌رسند ولی برای ایرانی‌ها دردسرساز می‌شوند.

به هرحال، بازار لوازم خانگی ایران به دلیل اینکه به سمت تجمل‌گرایی در مصرف لوازم خانگی می‌رود، اما ضعف‌هایی که ظرف چند سال گذشته به دلیل ورود بی‌رویه کالاهای قاچاقی که وارد ایران شده‌اند، رو به بهبود می‌رود و مردم دیگر اقبال زیادی به کالاهای بانه نشان نمی‌دهند.

در این میان اگر روزها گذری به درب کارخانجات تولیدکننده لوازم خانگی در ایران بیندازیم، نظاره‌گر مردمانی خواهیم بود که برای تامین یک قطعه مورد نظر خود، درب کارخانه منتظر هستند، قطعه‌ای که به دلیل خرید یک محصول از مبادی غیررسمی به صورت قاچاق و با برند غیراصل یا مشابه، دارای اشکال شده است و باید تعویض شود تا دستگاه به کارکرد عادی خود ادامه دهد.

به نحوی که افرادی که خریدهای خود را از مبادی غیررسمی انجام می‌دهند و کالای قاچاق را از بازار خریداری می‌کنند، باید شاید تا یک سوم قیمت خرید کالا را بابت تعویض قطعه معیوب بپردازند و در عمل، مشقت‌های زیادی را متحمل شوند تا دستگاه تعمیرات شوند.

به هرحال، گویا بیشتر مردمی که تجربه خرید از بانه و مراکز غیررسمی فروش لوازم خانگی را داشته‌اند، اکنون دیگر به خرید اینگونه اجناس اقبال نشان نمی‌دهند و تلاش دارند تا کالا را از مکان‌های رسمی خریداری کرده و البته در مقابل، حقوق خود را نیز از مشتریان طلب کنند.