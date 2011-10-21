حجت الاسلام محمد مهدی کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سالگرد سفر مقام معظم رهبری به قم با بیان اینکه مقام معظم رهبری خواستار حرکت فعال و نه منفعل علمی در دانشگاه‌ها هستند گفت: استقبال از اندیشه‌ها به دور از کپی برداری و استفاده از تجربیات به روش صحیح از جمله نکاتی بود که مقام معظم رهبری بر آن تاکید داشتند که مورد توجه مسئولان دانشگاه‌های استان نیز قرار گرفت.



وی بصیرت افزایی دانشجویان و جوانان را از دیگر تاکیدات مقام معظم رهبری عنوان کرد و ادامه داد: طبیعتا برای ایجاد حرکت فعال علمی در دانشگاه‌ها بصیرت افزایی از مواردی است که باید بدان توجه داشت تا بتوان توطئه دشمنان را خنثی کرد.



تدوین سند چشم انداز علمی دانشگاههای قم



رئیس دفا‌تر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای قم با اشاره به سند چشم انداز کشور بیان کرد: تدوین و تطبیق سند چشم انداز دانشگاه‌های قم با سند چشم انداز کشور در حال انجام است.



وی در ادامه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جمع دانشگاهیان و جوانان قم پیرامون فتنه سال ۸۸ ابراز کرد: دقیق‌ترین تحلیلی که مقام معظم رهبری در سفر به قم پیرامون فتنه ۸۸ بیان کردند در دیدار با دانشگاهیان و جوانان استان قم بود.



کرمی ادامه داد: دشمن همواره سعی دارد تا محیط دانشگاهی و جوانان را مورد هدف خود قرار دهد و بدین ترتیب تحلیل مسائل برای این قشر از جامعه بسیار مهم است و بیانات مقام معظم رهبری جوانان و دانشگاهیان استان را بیمه کرد.



تخصیص اعتبار جهت تجهیز دانشگاه های قم



وی در ادامه با اشاره به اعتباراتی که در سفر رهبری به دانشگاههای قم اختصاص یافت گفت: مقام معظم رهبری در سفر به قم اعتباراتی خوبی را جهت تجهیز دانشگاه‌های استان به امکانات و تجهیزات لازم در نظر گرفتند و دراین بین دانشگاه قم به عنوان دانشگاه مادر در این استان بخشی از این اعتبارات را جذب کرده که این امر باعث تحولی چشمگیر در این دانشگاه شده است.



رئیس دفا‌تر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای قم با اشاره به طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها عنوان کرد: برای اجرای این طرح در دانشگاه‌ها باید امکانات لازم برای بخش خواهران و برادران ایجاد شود که با عنایت و اعتباری که مقام معظم رهبری برای دانشگاه قم در نظر گرفتند اقدامات خوبی برای تجهیز این دو بخش در دانشگاه قم در حال پیگیری است.



تحلیل بیانات مقام معظم رهبری

وی در ادامه عنوان کرد: نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاه‌های قم ملزم شده‌اند تا در دفتر مطالعات راهبردی دانشگاه‌ها ریز بیانات مقام معظم رهبری را مورد تحلیل قرار دهند که عمده این تحلیل‌ها از دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها دریافت می‌شود.