مهمترین رسالت حوزه حفظ نظام است/ حوزه اعتقادات خاورمیانه را تأمین کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی، پیش از ظهر پنجشنبه در همایش عمومی حوزویان که همزمان با سالروز ورود رهبر معظم انقلاب اسلامی به قم در مدرسه دارالشفاء برگزار شد، اظهار داشت: امروز مهمترین رسالت ما این است که حوزه را از آسیب اختلافات و گزند حوادث حفظ کنیم زیرا حوزه منشأ برکت نظام است و حفظ نظام وظیفه حوزه علمیه است.



وی با بیان اینکه حوزه علاوه بر وظیفه عادی خود که آموزش و مباحثه است وظیفه دیگری هم دارد افزود: وظیفه اساسی حوزه و مهمترین رسالت آن حفظ نظام اسلامی است که با نصیحت و گفتار انجام نمی‌شود و با حفظ قداست آن حفظ می‌شود.



این مرجع تقلید با اشاره به رابطه حوزه و نظام اسلامی بیان داشت: این رابطه گاهی به صورت حل مشکلات علمی، مشکلات عملی و گاهی هر دو است و عده‌ای موفق به هر دو و عده‌ای موفق به یکی از این دو می‌شوند.



استاد برجسته حوزه علمیه قم اظهار داشت: کسانی که حافظ علمی نظام اسلامی هستند باید دو عنصر محوری اعتقاد و اقتصاد را به صورت صحیح عرضه و تبیین کنند.



جامعه با اخلاق اداره می‌شود



وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در احکام الهی تساهل و تسامح وجود ندارد تاکید کرد: این احکام را باید شناخت و با قاطعیت از آن دفاع کرد.



آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه قوه قضائیه روی حقوق مردم کار می‌کند افزود: کار این قوه باید بر اساس عدل باشد اما خداوند چون می‌دانست عدل به تنهایی نمی‌تواند جامعه را اداره کند فصل دیگری به نام اخلاق را پیشنهاد داد که مکمل عدل و قانون است.

وی اظهار داشت: احسان و اغماض و گذشت مکمل عدل است و به ماتب بالاتر از آن؛ عدل به تنهایی دعوا به راه می‌اندازد و ثمره آن میلیونها پرونده قضایی است اما اخلاق است که جامعه را اداره می‌کند و مسئول و متولی اخلاق جامعه نیز حوزه علمیه است.



حوزه اعتقاد خاورمیانه را تأمین کند



وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: هم اکنون خاورمیانه تشنه است و بین مرگ و حیات به سر می‌برد، همسایه شمالی ما با صراحت و بدون رعایت اصول دینی مصر را به سمت لائیک و کفر فرا می‌خواند؛ خاورمیانه به پاخاسته و بین مرگ و زندگی است و اگر به سمت اسلامی شدن رفت جبهه دین تقویت می‌شود و اگر به سمت دین نرفت تنها خواهیم بود.



این مرجع تقلید گفت: بحرانی که هم اکنون وجود دارد حوزه باید با قد افراشته اعتقاد خاورمیانه را تأمین کند و با بیان روز پسند بهترین سیاست که سیاست اعتقادی است را تبیین کند.



وی ادامه داد: اگر برای مردم خاورمیانه روشن شود که مردن از پوست به درآمدن است و مرگ اول هجرت است می‌دانند چگونه زندگی کنند، این اعتقاد درستی است که حوزه باید عرضه کند و با مسئولان دیپلماسی مرتبط باشد.



مردم غربی از نظام غرب به ستوه آمده اند



مرجع تقلید شیعیان در ادامه سخنان خود با اشاره به اتفاقات اخیر در آمریکا تأکید کرد: مردم غربی از نظام غرب به ستوه آمده‌اند و تشنه اقتصاد صحیح و سالم هستند.



وی اضافه کرد: برنامه تخصصی حوزه علمیه باید این باشد که اقتصاد مستدل و سالمی را ارایه کند که هم مردم خاورمیانه و هم مردم مغرب زمین به قرآن و عترت راهنمایی شوند.



آیت الله جوادی آملی اظهار داشت: دعوت غرب و آمریکا و امثال آن به اسلام کار آسانی نیست اگر بتوانیم اقتصاد اسلامی درست را عرضه کنیم به دامان اقتصاد منحوس کمونیستی نخواهند افتاد؛ الان در بیش از 800 شهر آمریکا قیام شده است و اگر این پارک خوابها و خیابان خوابها و مردم آنجا در این قیام پیروز شوند حوزه و نظام اسلامی باید حرف اقتصادی زنده داشته باشد.

حوزه باید کتب سیاسی و به خصوص اقتصادی در حد مکاسب بنویسد



وی هشدار داد: در غیر این صورت به علت سرخوردگی از نظام غربی ممکن است چند مدتی هم به دامان نظام اقتصادی کمونیستی و منحوس تجربه شده بیفتند، آیا حوزه چیزی برای جایگزین کردن دارد، اگر ما مکتب الهی را به آنان عرضه کنیم خواهند پذیرفت.



این مرجع تقلید با تاکید بر اینکه حوزه باید کتب سیاسی و به خصوص اقتصادی در حد مکاسب را بنویسد بیان داشت: خاورمیانه را چون رگه‌هایی از اسلام در آن است می‌توان با تقویت اعتقاد رهبری کرد اما بلاد کفر را باید با اقتصاد صحیح اسلامی رهبری کنیم.



وی با بیان اینکه در دنیا دو مدل اقتصادی عمده غربی و سوسیالیستی تجربه شده و با شکست مواجه شده است اظهار داشت: الان سرمایه دنیا در دست چند نفر می‌چرخد اما قرآن می‌فرماید مبادا کاری کنید که سرمایه در جایی انباشته شود، سرمایه خون برای رگ‌های جامعه است و باید در تمام بدن جامعه حرکت کند وگرنه بخشی از آن فلج خواهد شد.



اقتصاد قسطی و بدهکاری با اسلام سازگار نیست



این مفسر قرآن با تاکید بر ایجاد اقتصادی پویا و سالم برای عرضه به دنیا اضافه کرد: اقتصاد قسطی و بدهکاری با اسلام سازگار نیست؛ اقتصادی که ربا در آن است خلاف اسلام است؛ ربا جنون و سفاهت است و اگر دین ریاخوار را دیوانه می‌داند پس بسیاری از به محاق رفتن بانک‌ها در اثر همین رباخواری است و رباخوار ممکن است چند روزی وضعش بهتر باشد اما در نهایت به محاق خواهد رفت.



آیت الله جوادی آملی در پایان تأکید کرد: ما باید اقتصاد عمیق علمی و صحیح داشته باشیم و ثابت کنیم که سرمایه سالاری غرب و نظام سوسیالیستی غلط است و اقتصاد صحیح اسلامی را ارایه دهیم.