به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته خبر شایعه بیماری عزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا وسیما برای دومین بار در یکی از سایت‌ها منجر به بازتاب‌های فراوانی در رسانه‌های مختلف شد، اما درنهایت همان سایت از رئیس سازمان صدا و سیما برای انتشار این خبر اشتباه عذرخواهی کرد.

حمید نعمت‌الله، نویسنده و کارگردان مجموعه "وضعیت سفید" هفته گذشته در گفتگو با مهر اعلام کرد از اینکه نام علی حاتمی در تیتراژ این مجموعه حذف شده، ناراحت است، چرا که تلویزیون بدون دلیل مشخص اقدام به چنین کاری کرده است.

حمید نعمت‌الله نویسنده و کارگردان

- حمید نعمت الله و هادی مقدم دوست همچنین در گفتگو با خبرگزاری مهر تاکید کردند سعی داشتند قصه مجموعه "وضعیت سفید" برایشان طعم دیگری داشته باشد و از سختی‌های کار طفره نرفتند.

- علیرضا امینی کارگردان مجموعه تلویزیونی "سقوط آزاد" هفته گذشته تاکید کرد ساختن آثار پلیسی برایش راحت‌تر از آثار اجتماعی است.

- مهدی دهقان نیری، مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو ‌درباره‌ بازخوردهایی که تاکنون از طرح رادیو فیلم ـ پخش فیلم‌های سینمایی در قالب نمایش رادیویی برای نابینایان ـ به دست آمده، گفت: با استقبال خوبی که این طرح با آن روبه‌رو شد، رادیو نمایش روزهای دوشنبه را به تکرار این برنامه اختصاص داده است. خوشبختانه این طرح بازخورد خوبی داشت به ویژه از سوی نابینایان.

- شهاب حسینی بازیگر نقش شهید بابایی در سریال "شوق پرواز" ضمن تکذیب خبر خداحافظی‌اش از دنیای بازیگری گفت: این سریال عینیت بخشیدن به مرام و تفکر این شهید بزرگوار است. از نور شهید بابایی بر من هم تابید و ایفای نقش ایشان نقطه عطف کارنامه هنری من است.

نمایی از مجموعه "شوق پرواز"

- تهیه‌کننده مجموعه "خنده‌بازار" درباره‌ سامان گوران ـ بدل عادل فردوسی‌پور ـ که از گروه "خنده‌بازار" جدا شده است، گفت: ‌فعلاً با او مذاکره نمی‌کنیم مگر اینکه خود او برگردد.

- فعالیت پرس‌تی‌وی در انگلیس ممنوع شد. سازمان نظارت بر رسانه‌های بریتانیا تصمیم گرفته است که شبکه ایرانی پرس تی وی را از سرویس پخش اسکای حذف کند.

همچنین شبکه پرس تی وی اعلام کرد این اقدام نقض قوانین رسانه‌های انگلیس و تحت فشار بعضی از اعضای خانواده سلطنتی و دولت این کشور انجا شده است.

- آشکار شدن نام شبکه نمایش و آرم صدا و سیما در کانال 16 نوید این مسئله را به مخاطبان می‌دهد که شبکه نمایش به زودی آغاز به کار می‌کند.

- حسن گروسی هفته گذشته با حکم علی دارابی معاون با حفظ سمت به عنوان دبیر شورای معارف سیما منصوب شد.

- چهار قسمت از مجموعه تلویزیونی "کلاه پهلوی" به کارگردانی ضیاء الدین دری به مدیریت دوبلاژ علیرضا باشکندی دوبله شد. در این مجموعه قطب الدین صادقی و گوهر خیراندیش جای نقش‌های خودشان صحبت کردند.

نمایی از مجموعه "کلاه پهلوی"

- مهدی محمدنژادیان و حسین تراب‌نژاد نویسندگان مجموعه تلویزیونی "شوق پرواز" تاکید کردند تلاش داشتند این سریال شعارزده نشود.

- فیتیله‌ای‌ها قصد دارند با قدم نهادن به دنیای بزرگسالان در یک مجموعه پلیسی با نام "گروه ftl" بازی کنند. آنها هفته گذشته هم تاکید کردند قسم خوردند تا هرگز به مردم دروغ نگویند.

- هفته گذشته زمزمه‌های تغییرات مدیران سازمان صدا و سیما شنیده شد. این شایعات حاکی از تغییر در معاونت آموزش و پژوهش و برنامه‌ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما بود، اما هنوز خبری تایید نشده است.