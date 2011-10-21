حاشیه حضور بازیگر هالیوود به ارشاد رسید/ آغاز اکران پروژه ملی

به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای صحبتهای اخیر فرج الله سلحشور، اظهار نظر جواد شمقدری، پایان جشنواره فیلم کوتاه تهران، آغاز جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش، اکران فیلم "راه آبی ابریشم"، نامه ابراهیم حاتمی کیا برای "یه حبه قند"، شکایت مهناز افشار از یک روزنامه و.... از اخبار مهم هفته آخر مهرماه سینمای ایران است.

- پس از انتشار اخبار متفاوتی درباره مذاکره با مدیر برنامه‌های آنجلینا جولی برای بازی در یک فیلم از سینمای ایران، اخبار و حواشی مختلفی شکل گرفت. از طرف دیگرحرف‌های فرج‌الله سلحشور در واکنش به این خبر نه چندان دقیق و موثق، جنجال و حواشی تازه‌ای ایجاد کرد و کار به تکذیب و اعتراض کشید. ابتدا یکی از خبرگزاری ها در 23 مهر از قول سلحشور حرف‌هایی نوشت که تندترین اظهار نظر یک سینماگر به همکاران سینماگرش محسوب می‌شد.

سخنان سلحشور واکنش‌هایی برانگیخت. یکی از این واکنش‌ها از سوی رویا تیموریان ابراز شد. تیموریان در پی اظهارنظرهای سلحشور در مورد سینمای ایران، گفت: سینمای ایران به دلیل نداشتن سیاست گذاری های مناسب دچار شرایطی شده است که فردی به خودش اجازه می دهد به حرمت سینمای ایران توهین کند.

صحبت‌های سلحشور واکنش رئیس انجمن بازیگران را در پی داشت: داود رشیدی در این باره چنین گفت: اظهارات اخیر فرج ا... سلحشور، در جلسه آینده انجمن بازیگران بررسی خواهد شد.

وی در ادامه گفت: اظهارات اخیر سلحشور و بی احترامی وی به بازیگران زن سینمای ایران، در جلسه آینده انجمن بازیگران خانه سینما مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فرج‌الله سلحشور پس از این واکنش‌ها در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها حرفش را پس گرفت. وی با اعلام این مطلب که گفت‌وگویش با یکی از سایت‌ها بد منعکس شده، اظهار داشت: من گفته‌ام که آوردن بازیگری مثل آنجلینا جولی اهانت به خود بازیگران سینمای ایران است.

در همین راستا پنج بازیگر زن سرشناس سینمای ایران در یادداشتی به اظهارات اخیر فرج‌الله سلحشور کارگردان مجموعه "یوسف پیامبر" پاسخ دادند. در این متن کوتاه که به امضای ترانه علیدوستی، پگاه آهنگرانی، نگار جواهریان، هانیه توسلی و باران کوثری رسیده، آمده بود: جناب آقای سلحشور، از اینکه می‌بینیم آن همه پرداختن به زوایای نورانی زندگی پیامبران و سرمشق قرار دادن منش ایشان تاثیری در کلامتان نداشته، و در نهایت شهرتتان را از نفرت‌پراکنی و بی‌ادبی در برابر هم‌نوعانتان به دست آورده‌اید، بسیار متاسفیم.



در ادامه این متن اشاره شد: ای کاش لطف کنید سینمایی را که خجالت می‌کشیم بگوییم شما را یاد کجا می‌اندازد به حال خود رها کنید، شاید که رستگار شوید و آرامش و صلح و محبت به وجدان نگرانتان بازگردد.