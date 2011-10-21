حاشیه حضور بازیگر هالیوود به ارشاد رسید/ آغاز اکران پروژه ملی

به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای صحبتهای اخیر فرج الله سلحشور، اظهار نظر جواد شمقدری، پایان جشنواره فیلم کوتاه تهران، آغاز جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش، اکران فیلم "راه آبی ابریشم"، نامه ابراهیم حاتمی کیا برای "یه حبه قند"، شکایت مهناز افشار از یک روزنامه و.... از اخبار مهم هفته آخر مهرماه سینمای ایران است.
- پس از انتشار اخبار متفاوتی درباره مذاکره با مدیر برنامههای آنجلینا جولی برای بازی در یک فیلم از سینمای ایران، اخبار و حواشی مختلفی شکل گرفت. از طرف دیگرحرفهای فرجالله سلحشور در واکنش به این خبر نه چندان دقیق و موثق، جنجال و حواشی تازهای ایجاد کرد و کار به تکذیب و اعتراض کشید. ابتدا یکی از خبرگزاری ها در 23 مهر از قول سلحشور حرفهایی نوشت که تندترین اظهار نظر یک سینماگر به همکاران سینماگرش محسوب میشد.
در ادامه این متن اشاره شد: ای کاش لطف کنید سینمایی را که خجالت میکشیم بگوییم شما را یاد کجا میاندازد به حال خود رها کنید، شاید که رستگار شوید و آرامش و صلح و محبت به وجدان نگرانتان بازگردد.
در ادامه اشاره شد: اما امام (ره) عزیز و هوشیار در اولین سخنرانی خود بر این حدس و گمان ها پایان دادند و با کلام شیوا و رسا و موجز خود فرمودند "ما با سینما مخالف نیستیم با فحشا مخالفیم" و سینمای پس از انقلاب در پرتو این کلام حکیمانه و در دامان فرهنگ انقلاب اسلامی و بعدها دفاع مقدس جان گرفت و راه خود را پیدا کرد و چنین شد که سینمای پس از انقلاب در پرتو فرهنگ اسلامی ایرانی و در پناه معنویت و اخلاق جایگاه ویژه ای در عرصه داخلی و خارجی یافت و نسل جدیدی از فیلمسازان ظهور کردند که دغدغه دین و انقلاب و اسلام داشتند.
در ادامه اظهار نظر معاون سینمایی گفت: این حرکت نوپا تاکنون همواره از دو سو مورد هجوم و فتنه انگیزی بوده است کسانی که خارج از حوزه سینما هستند و هنوز نگاه شکاکانه به سینما دارند و واژه سینما را همچنان مترادف فساد و فحشا تلقی میکنند و با هر حرکتی در جهت پروراندن و توجه به سینما، مخالف بوده و هستند و گروه دیگری که درون خانواده بزرگ سینما جا خوش کردهاند تصور کردند نظام آن قدر به سینما و سینماگران وابسته شده که حاشیه امن پیدا می کنند و می توانند در حریم امن سینما به خواسته های نامشروع و بعضاً فتنه انگیز و گاه مفسد جویانه خویش دست یابند.
شمقدری افزود: واقعیت این است چه گروه اول که خارج از سینما هستند و چه گروه دوم که در درون خانواده سینما نفوذ کردهاند در یک اقلیت محض به سر میبرند و اگر چه گاه به گاه مزاحمت هایی برای جریان زلال و ارزشمند سینمای کشور ایجاد می کنند اما قادر نیستند سینمای ایران را که اکنون در تلاش است نقش مهم و استراتژیک و ارزشمندی را در راستای اهداف و آرمان های نظام و انقلاب بر عهده بگیرد دچار تزلزل و ضعف سازد مقصد ما رسیدن به سینمای ارزشی و متعهدانه است و اگر سخن از سینمای ایران به زبان می آوریم ناظر به همه سینماگران و هنرمندان شریف سینمای ایران اعم از کارگردانان، بازیگران، عوامل صحنه، تهیه کننده و فیلمنامه نویس و دیگر صنوف آن است.
در ادامه آمده است: آنچه این روزها مهم است پرهیز از اظهار نظرها و واکنش هایی است که هر کدام می تواند چهره سینمای ایران را در اذهان عمومی و در طیف های مختلف اجتماعی ناخوشایند سازد. سینمای ایران در آستانه یک جهش بزرگ فرهنگی و ساختاری و اعتباری است جهشی که سالها قبل باید رخ می داد به نظر می رسد نباید نظراتی مطرح شود که مردم و مسئولین را نسبت به سینمای ایران و وجوه مختلف آن بی دلیل بدگمان سازد.
وی تاکید کرد: البته هر دغدغه اصلاح گرایانه و هر انگیزه ارتقاء سینمای ایران قابل تقدیر است، اما نباید از دایره انصاف و اعتدال در هیچ موردی خارج شد. امروز همه ظرفیت های سینمای ایران و همه هنرمندان و سینماگران ایرانی که به یمن نظام جمهوری اسلامی فرصت بروز و ظهور یافته اند را باید پاس بداریم . البته انگشت شمار افرادی که به سینمای ایران در هر وجه آن ضربه می زنند قطعاً باید کنار گذاشته شوند که اصلاح امور از وظائف حاکمان و مردم است.
شمقدری در ارتباط با حضور سینمای ایران در عرصه بین المللی خاطر نشان کرد: ابعاد مشارکت و همکاری آن آیین نامه ای تنظیم و تدوین شده است که وجوه مختلف این همکاری را روشن ساخته است. به هر حال نمی توان داعیه حضور در عرصه بین المللی را داشت و نسبت به مشارکت و همکاری های سینمایی راهها را بست . آنچه مهم است حفظ استقلال و هویت اسلامی ایرانی ماست که انشاءا... با رعایت قانون و پایبندی به آئین نامه ها ضمن گشودن راه همکاری ، مانع لغزش و آسیب های احتمالی خواهد شد.
معاون سینمایی اشاره کرد: معاونت سینمایی بر خود فرض میداند که پشتیبان و یار و مدافع همه هنرمندان و سینماگران خوب کشورمان باشد و نسبت به هر اظهار نظر و رفتار که از دایره حق و راستی خارج شود واکنش منطقی در چارچوب قوانین و ماموریت های خود خواهد داشت.
در پایان از همه سینماگران و هنرمندان عزیز مجدانه می خواهم متانت و اعتدال و انصاف را مبنای گفتار و رفتار خود قرار دهند و نسبت به آراء و اظهارات منطقی و اصلاح جویانه یکدیگر با نیت خیر خواهانه برخورد کنند و بیش از این فضای رسانهای را ملتهب نسازند که به نفع سینمای ایران نیست.
نیکی کریمی در "خیابانهای آرام "
- فیلم "راه آبی ابریشم" ساخته محمد بزرگ نیا که پروژه فاخر ملی است که با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی اخته شده است از روز 27 مهرماه در سینماهای تهران و شهرستانها به روی پرده رفت. همچنین مراسم افتتاحیه این فیلم روز پنج شنبه 28 مهر ماه در سینما فرهنگ با حضور عوامل فیلم برگزار می شود.
بازیگران اصلی "راه ابی ابریشم" عبارتند از بهرام رادان، داریوش ارجمند، رضا کیانیان، پگاه آهنگرانی، پیام دهکردی و عزت اله انتظامی. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: داستان سفر دو کشتی ناخدا سلیمان و ناخدا ادریس، که برای اولین بار میخواهند مالالتجاره خود را از میانه اقیانوس به کشور چین برسانند. شازان ابن یوسف که به تحصیل علم نجوم در دارالعلوم شیراز مشغول است، وظیفه کتابت در کشتی ناخدا سلیمان را میپذیرد و به سفری دشوار و ناممکن میرود و از حوادث و ماجراهای این سفر رهنامه مینویسد.
البته اکران عمومی فیلم "تپلی" اثری در ژانر کودک و نوجوان نیز از 27 مهرماه آغاز شده است. همچنین سرگروه فیلم سینمایی "سعادت آباد" مازیار میری نیز که سینما آزادی است از این هفته فیلم را اکران عمومی می کند. "مرگ کسب و کار من است" عنوان اولین فیلم بلند سینمایی امیر ثقفی است که از 27 مهرماه در روه سینمایی عصرجدید به روی پرده رفته است.
- ابراهیم حاتمی کیا نویسنده و کارگردان سینمای ایران یادداتشی را برای فیلم "یه حبه قند" سیدرضا میرکریمی نوشت. در متن این یادداشت آمده است: خیر ببینی آقا سیدرضای میرکریمی. کامات شیرین. اگر این حَبّه قندت نبود، یادمان میرفت کجایی هستیم و با کامِ تلخ در صفِ سفارتِ خرسنشان ایستاده بودیم تا از سرزمین همیشه آفتابمان به جبرِ همکار تلخمزاج، همه مهر دروغ بر پیشانی، متقاضی پناه به سرزمین همیشه ابری بگیریم.
در ادامه می خوانیم، خیر ببینی برادر. تو با حَبّه قندی کام دودگرفتهمان را شُستی و به یادمان آوردی که ایرانی هستیم. نامی داریم و نشانی. ادبی داریم و آدابی، که به وقت شادمانی بدانیم چه باید کنیم و به وقت عزا چه باید باشیم. سیّد عزیز، متوقع نباش که با این حَبّه قندت قادر به شیرین کردن کامِ جفامسلکان باشی. این تلخی به بلندای نسلِ این نهضت همچنان ادامهدار است، ولی بدان، این بارانِ سیاهِ جفایِ غریبههایِ دوستنما، پایانی دارد. تو حوصله کن و مباد که شکایت به غریبه بری. تو شاگردِ مکتبِ فردوسی و حافظی که نه کوچیدند و نه شوقِ ترکِ سرزمین به فرزندانشان دادند. این عصر وارونگی پایانی دارد برادر!
- بیست و هشتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران اوایل هفته با حضور وزیر ارشاد، معاونت سینمایی و جمعی از هنرمندان و مهمانان خارجی با معرفی برگزیدگان در تالار ودت به کار خود پایان داد. همچنین هفتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی از 29 مهرماه در شهر مقدس مشهد آغاز خواهد شد و تا دوم آبان ماه ادامه می یابد.
- مهناز افشار از یکی از روزنامه های صبح تهران شکایت کرد. دلیل این شکایت انتشار تیتری غیر اخلاقی علیه این بازیگر بوده که وکیل او را مجبورکرده اقدام قانونی انجام دهد. به گفته وکیل مهناز افشار، این بازیگر نسبت به فعالیت های مطبوعاتی موضع گیری خاصی نمی کند اما در این مورد ویژه به جهت سواستفاده نابخردانه علی رغم میل باطنی اش تصمیم به طرح این شکایت گرفته است.
- هادی آفریده سومین مستند ساز بازداشتی در هفته گذشته آزاد شد. پیش از این نیز ناصر صفاریان و محسن شهناز دار نیز طی روزهای گذشته آزاد شده بودند. این مستندسازان به جرم همکاری با شبکه بی بی سی در زندان اوین بودند.
- "خیابان های آرام" پروانه نمایش گرفت و قرار است بعد از "سعادتآباد" در گروه سینمایی آزادی اکران شود. کمال تبریزی
درباره آخرین وضعیت اکران جدیدترین ساخته سینماییاش با بیان این مطلب عنوان کرد: ما با وجود پروانه نمایش ظاهرا قرار است این فیلم هم مثل فیلمهای دیگر به خاطر موضوعش مورد بیمهری رایج قرار بگیرد. برای مثال، زمان صدور پروانه نمایش را طوری عقب انداختند که نوبت اکران، درست مصادف با ماههای محرم و صفر شود. به تهیه کننده و پخش کننده هم اعلام شده است که حق هیچگونه تبلیغی، نه در سطح شهر و نه در تلویزیون نداریم.
تبریزی معتقد است: این تصمیم برای اولین بار در طول تاریخ سینمای ایران از طرف مسوولان برای شرایط نمایش یک فیلم سینمایی، گرفته میشود. در واقع با زبان بی زبانی یعنی اینکه، دوست ندارند؛ مردم این فیلم را ببینند و تا جایی که امکان دارد، فیلم "خیابانهای آرام" باید کمترین بیننده را داشته باشد. این روند از سیاستها و روشهای نوین حمایت از سینمای ایران است. ما حق هیچگونه تبلیغی برای نمایش این فیلم نداریم. مردم آهسته بیایند و فیلم را در کمترین تعداد ممکن ببینند و آهسته بروند. خدایا به داد مظلومیت سینمای ایران برس!
تبریزی با گلایه از تهیهکننده فیلمش ادامه داد: از آقای رضوی، تهیهکننده محترم نیز گله دارم! تقریبا هیچ عکسالعمل مناسبی در برابر بلایایی که بر سر فیلم نازل میشود؛ ندارد. هیچ اعتراضی را در برابر این موضوع منعکس نکرده است و حتی از من خواست که اصلاحات بیشتری را نسبت به آنچه که اعلام شده است، انجام دهم تا خدای نکرده فرد دیگری هم از ما رنجیده خاطر نشود! فعلا گویا در ساخت فیلم باید مراقب رنجش خاطر همه بود و رنجش خاطر فیلمساز، اهمیتی ندارد.
همچنین رضوی تهیه کننده فیلم در یکی از روزنامه ها عنوان کرد: فعلاً ترجیح میدهم صحبتی نکنم.
ظاهراً رضوی قصد دارد ظرف روزهای آینده با انتشار نامهای در این خصوص موضعگیری کند. علیرضا سجادپور هم دراین باره اعلام کرد: اظهار نظر درباره فیلمها تنها به تهیه کننده فیلم اعلام میشود و پیش از این هم اینگونه بوده بنابراین برای این فیلم هم به همین شکل است.
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