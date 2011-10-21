به گزارش خبرنگار مهر، غروب پنجشنبه بود که دو زوج معلول کرمانی به نام های " معصومه و منصور" و " مریم و مرتضی" زندگی مشترک خود را در جمعی صمیمانه آغاز کردند؛ جشن عروسی این زوج های معلول نه در تالارهای پر زرق برق بود نه از تجملات آن چنانی جشن های عروسی امروزی در آن خبری بود؛ ‌جشنی بود در نهایت سادگی و صمیمیت که در آن "مریم و معصومه" رخت عروسی برتن، دوشادوش "مرتضی و منصور" با حضور دیگر معلولین مجتمع نیکوکاری رعد کرمان و خیرین این مجتمع شادمانه ای برای آغاز زندگی دو نفره خود به پا کردند.

معلولیت محدودیت نیست

مریم 32 ساله است و معلولیتی ندارد، اما مرتضی 24 ساله است و معلولیت مادرزادی دارد. درباره نحوه آشنایی اش با

مرتضی می گوید: دو هفته بیشتر نیست که با هم آشنا شده ایم آن هم از طریق یکی از افراد فامیل.

وی می افزاید: بعد از آشنایی خانواده ها تصمیم به ازدواج ما گرفته شد.

مریم مهریه اش 10 قصب زمین و 150سکه طلاست و همسرش مرتضی هم شغل دارد هم خانه.

درباره اینکه تصورش از زندگی مشترکی که با یک فرد معلول آغاز کرده چیست می گوید: من در زندگی شخصی خودم به تقدیر و سرنوشت خیلی اعتقاد دارم و حالا که با توکل به خدا با این شرایط ازدواج کرده و زندگی مشترکم را آغاز کرده ام باز هم همه چیز را به خود خدا می سپارم و هر چه که قسمتم باشد به آن رضا هستم.

عشق باشد، معلولیت مشکل نیست

معصومه اما هم خودش و هم همسرش معلول هستند. با خواهرش گفتگو کردیم. مرضیه می گوید: اوایل وقتی بحث ازدواج معصومه و منصور پیش آمد خیلی دلهره داشتیم اما وقتی متوجه شدیم که خواهرم و منصور به هم علاقمند هستند دیگر خیالمان راحت شد.

وی در خصوص نحوه آشنایی معصومه و منصور اظهار می دارد: خواهرم در مجتمع نیکوکاری رعد در دوره های آموزشی و توانبخشی شرکت می کرد که اتفاقا مرتضی هم از توانیابان رعد بود اینجا بود که با هم آشنا شدند و بعد از اعلام به خانواده ها،‌ مقدمات ازدواج آنها فراهم شد.

مرضیه می گوید: از نظر خانواده ما وقتی عشق و علاقه بین دو نفر وجود داشته باشد معلولیت و یا هیچ چیز دیگر نمی تواند مانع خوشبختی شود.

وی بیان می دارد: معلولین هم دل دارند و مثل دیگر افراد جامعه آرزوهای بسیار.

وی درباره شرایط شغلی داماد معلول خانواده شان اظهار می دارد: منصور فعلا بیکار است اما وقتی زیر یک سقف زندگی مشترک خود را آغاز کنند اشتیاق شان بیشتر شده و دنبال کار می روند کما اینکه همین حالا هم خودشان برای استقلال مادی زندگی مشترکشان برنامه هایی دارند.

عمر دوباره منصور و رخت دامادی بر تن

در محل برپایی جشن ازدواج این زوج های معلول کرمانی که در سالن مجتمع نیکوکاری رعد بود شاید هیچ کس به اندازه مادر منصور از وصلتی که صورت گرفته، خوشحال نبود.

مریم زینل آبادی ابتدا از معلولیت پسرش سخن به میان آورده و می گوید: منصور 22 ساله است؛ 17 ساله بود که دراثر تصادف به حالت کما فرو رفت تا جایی که بعد از گذشت مدتی از بستری شدن او در بخش مراقبت های ویژه، پزشکان از او قطع امید کردند تا جایی که در پی کسب رضایت ما برای اهدای اعضای او بودند.

وی ادامه می دهد: ما رضایت ندادیم و منصور را به خانه آوردیم و شش ماه شبانه روزی از او مراقبت کردم و از جان و زندگیم برایش مایه گذاشتم تا اینکه به هوش آمد.

وی با بیان اینکه در آن روزهای سخت، خیلی از افراد فامیل، دوستان و آشنایان برای بهبور منصور به من کمک کردند می گوید: منصور بعد از شش ماه، عمر دوباره گرفت اما قسمت چپ بدنش کاملا فلج بود و هیچ حرکتی نمی کرد تا اینکه تصمیم گرفتم به پابوس حضرت امام رضا(ع) بروم و شفایش را بگیرم.

زینل آبادی ادامه می دهد: شب میلاد حضرت عباس(ع) بود که در صحن حرم امام رضا با التماس و گریه و زاری شفای منصور را گرفتم و فردای همان روز بود که منصور انگشتان دستش را حرکت داد و توانست راه برود.

وی در پاسخ به این سوال که چه شد تصمیم به ازدواج منصور گرفتید اظهار می دارد: احساس کردم که پسرم توانایی زندگی مشترک را دارد و قسمت این بود که معصومه عروسم شود.

وی می افزاید: تا پیش از اینکه این اتفاق برای پسرم بیفتد اصلا هیچ شناختی از زندگی معلولین نداشتم و فکرش را هم نمی کردم که روزی ازدواج معلولین را داشته باشیم و پسر هم داماد باشد.

معصومه و منصور اختلاف سنی زیادی دارند؛ ‌مادر منصور اما هرگز این اختلاف را مسئله مهمی نمی داند و می گوید: من یک دختر داشتم که ازدواج کرده و حالا خدا معصومه را برای من آورده است.

مادر منصور در حین گفتگو مدام بغض دارد و اشک شوق می ریزد؛ ‌شاید او هم مثل خیلی از ما برایش سخت است باور اینکه در این هیاهوی روزمرگیها هنوز هم قلبهایی هستند که بی ریا و لبریز از عاطفه می تپند و گام هایی هستند که با شجاعت به سوی سرنوشت می روند با وجود اینکه پاها رمق رفتن ندارند و دستها نای تکان خوردن؛ برای خیلی از حاضرین در این جشن ازدواج، باور قلبهایی که با شجاعت و امید می تپند کمی دشوار می نماید، آن هم درون سینه کسانی که هنوز جامعه نگاه و لحن ترحم آمیز خود را درباره آنها نتوانسته اصلاح کند.

12 زوج معلول بدون یک مورد طلاق

در هلهله و شادمانی و پایکوبی معلولین در جشن ازدواج معلولین مجتمع نیکوکاری رعد کرمان خبرنگار مهر با محمود رستمی زاده، مدیر داخلی این مجتمع هم گفتگو کرد.

وی با بیان اینکه در چهار سال اخیر این مراسم دوازدهمین جشن عروسی معلولین و توانیابان این مجتمع است می گوید: کل هزینه های این مراسم توسط خیرین و نیکوکاران و مجتمع پرداخت می شود.

وی می افزاید: حتی انجام آزمایشات ‍ژنتیک و آزمایشهای قبل از ازدواج هم در همین محل توسط پروفسور کریمی نژاد انجام می شود.

رستمی زاده با توجه به جدیت مجتمع رعد کرمان در انجام این آزمایشها اظهار می دارد: اگر مجوز لازم برای ازدواج طرفین صادر نشود از ازدواج جلوگیری می شود.

وی ادامه می دهد: خوشبختانه از 11 ازدواج صورت گرفته بین توانیابان مجتمع رعد کرمان تاکنون پنج زوج صاحب فرزند سالم شده اند و خوشبختانه تاکنون هیچ مشکلی در این زمینه نداشته ایم.

وی درباره نحوه آشنایی زوج های معلول هم بیان می دارد: یا خود خانواده ها کسی را پیشنهاد می کنند و یا اینکه از ما می خواهند تا کسی را به آنها معرفی کنیم.

رستمی زاده اضافه می کند: بعد از آشنایی طرفین هم خانواده ها و خود بچه ها از طریق روانشناسان مجتمع مشاوره می شوند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا معلولینی که ازدواج کرده اند در زندگی مشترک خود مشکلی ندارند می گوید: در این چهار سال اخیر خوشبختانه حتی یک مورد طلاق صورت نگرفته و حتی یک مورد شکایت و شکواییه ای هم گزارش نشده است.

رستمی زاده با بیان اینکه هدف اصلی مجتمع رعد ازدواج نیست اظهار می کند: در این محل خدمات آموزشی و توانبخشی به معلولین داده می شود که در کنار این فعالیت، امر ازدواج هم با توجه به شرایطی که پیش آمده، در حال انجام است.

مدیر داخلی مجتمع نیکوکاری رعد کرمان همچنین پیش بینی می کند تا پایان سال جاری باز هم شاهد ازدواج معلولین در این مجتمع خواهیم بود.

بعد از ازدواج از معلولین حمایت جدی می شود

محمد گنجوی، مدیرعامل مجتمع نیکوکاری رعد هم با خبرنگار مهر گفتگو کرد. وی با بیان اینکه هزینه های این مراسم ازدواج از طریق کمک خیرین و نیکوکاران تامین می شود اظهارداشت: با شناختی که این افراد از فعالیت های مجتمع دارند در این زمینه همکاری خوبی داشته اند.

وی همچنین تصریح کرد: بعد از انجام ازدواج هم از این زوجها از سوی مجتمع حمایت می شود.

ازدواج معلولین شجاعت می خواهد

خبرنگار مهر با حمیده پیرمرادی که عضو هیئت مدیره و هیئت امنای مجتمع نیکوکاری رعد است و خودش هم معلولیت جسمی دارد گفتگو کرد.

وی با بیان اینکه بعد از ازدواج معلولین در این مجتمع تا زمانی که خودشان بخواهند و ما توان داشته باشیم به زوجها خدمات حمایتی داده می شود می گوید: یکی از دلایل خوشبختی زوجهای معلول وجه اشتراکی است که طرفین دارند.

وی اظهار می دارد: خیلی از آدمها هستند که در هنگام ازدواج سعی می کنند واقعیات را پنهان کنند و برای همدیگر نقش بازی کنند اما دو معلول هر چه که دارند هویداست بی آنکه غل و غشی در بیان خصوصیات و خواسته های خود داشته باشند.

پیرمرادی ادامه می دهد: من به هیچ وجه قبول ندارم که معلولین بعد از ازدواج مشکل مضاعف دارند حداقل برای زوجهای رعد این گونه نبوده است چون انتخاب این افراد آگاهانه و از روی شناخت انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه ازدواج معلولین یک ریسک است می افزاید: من به عنوان معلول تاکنون به ازدواج فکر کرده ام اما شجاعت لازم را تا به حال نداشته ام و به نظرم کسانی که به این کار تن داده اند خیلی شجاعت به خرج داده اند.

پیرمرادی با بیان اینکه معلولین هم حق زندگی دارند اظهار می دارد: من به عنوان یک معلول خیلی دوست دارم که جامعه دیدگاه خود را نسبت به این قشر تغییر دهد.

...................................

گزارش از اسماء زنگی آبادی