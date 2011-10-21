اختلال در اینترنت شرق کشور/ قطعی مکرر کاربران را با مشکل مواجه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، طی یک ماه گذشته اختلال در اینترنت کشور آغاز شد و با گذشت چند روز وضعیت در برخی از استانهای کشور هر چند نه به طور کامل اما به وضعیت نسبی بهبود یافت اما در این میان استانهای شرقی کشور شامل خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، یزد، سیستان و بلوچستان و کرمان وضعیت اینترنت شکل دیگری داشت و روند نزولی ادامه یافت و اختلالات هر روز شدید تر نیز می شود.

قطعی مکرر اینترنت در برخی سرورها موجب شده است کاربران سرگردان کافی نتهای مختلف برای استفاده از سرورهای گوناگون شوند که درنهایت موجب صرف وقت، پول و زمان کاربران می شود که در این میان کاربران حرفه ای اینترنت با بیشترین مشکل مواجه هستند.

سرگردانی کاربران و ادامه اختلال در اینترنت شرق کشور

نکته جالب توجه اینکه در هیچ یک از این استانها مسئولان مربوطه در خصوص دلایل بروز این اختلالات پاسخگو نیستند و به صورت غیر رسمی مشکل را مربوط به شرکتهای ارائه دهنده خدمات می دانند و در این میان شرکتها نیز مشکل را مربوط به عدم تناسب زیر ساخت در این استانها با میزان کاربران می دانند.

هر چند که این مشکل در این استانها به وضوح وجود دارد و زیر ساختها با نیاز کاربران متناسب نیست اما به نظر می رسد مشکل اصلی اختلالهای اینترنت شرق کشور طی هفته های اخیر باید در سطح ملی پیگیری شود و به مشکلات زیر ساختی در استانها مربوط نباشد.

با این وجود مسئولان همچنان از افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور به خود می بالند و دقیقا این یکی از نقاط ضعف در سیستم اینترنت است زیرا افزایش کاربران درحالی روی داده است که زیر ساختها رشد متناسب با این افزایش نداشته اند.

ضریب نفوذ جای ضریب پهنای باند را گرفته است

در واقع مهمترین شاخص بررسی کیفیت و عملکرد در این زمینه بررسی پهنای باند اینترنت در هر استان است که مسئولان باید آمارهای رسمی در این خصوص را اعلام کنند.

پهنای باند برمبانای مگابایت در ثانیه برمبنای جمعیتی معادل 10 هزار نفر تعریف شده است که مسئولان بارها وعده داده اند که این شاخص تا سال 95 به 470 گیگابایت خواهد رسید و این درحالی است که به دلایلی این امر محقق نشده است و در مقابل ضریب نفوذ اینترنت بنا به آنچه که مسئولان می گویند افزایش یافته است و در مقابل قطعی و اختلال در شبکه افزایش یافته است.

طبق آمار منتشر شده بیشترین میزان شاخص پهنای باند اینترنت در لوکزامبرورگ است و در میان کشورهای مختلف جهان ایران در این شاخص در رده 99 جهان ایستاده است و عدد شاخص پهنای باند ایران در این زمینه اعلام نشده است.

در این میان معاون دفتر راوبط عمومی و امور بین الملل شرکت زیر ساخت اختلالات اخیر در اینترنت کشور را مربوط به توسعه شبکه فیبر نوری دانسته است اما با گذشت روزها از آغاز این مشکلات در شبکه همچنان کاربران شرقی کشور در انتظار توسعه فیبر نوری مانده اند و قطعی مکرر و کاهش شدید سرعت شبکه، چندین نوبت در روز برای کاربران به امری عادی مبدل شده است.

این درحالی است که استفاده دیال آپ به دلیل افت شدید در اکثر ساعات روز تقریبا به امری غیر ممکن تبدیل شده است و تنها راه استفاده از خطوط پر سرعت و یا کافی نتها است که آنها نیز از مشکلات اخیر بی بهره نمانده اند.

گسترش خدمات دولت الکترونیک در استانهای شرقی کشور و عدم ایجاد بستر مناسب خدمات اینترنتی نیز در این میان بر مشکل مردم افزوده است و طی هفته های اخیر امور روزمره مراجعان به ادارات نیز با مشکل مواجه شده است.

هر چند سعی شده است با اختصاص بیشترین سهم پهنای باند به مراکز دولتی و بانکها این مشکلات به حداقل برسد اما قطعی مکرر عابر بانکها از یک سو و عدم پاسخگویی کافتی نتها و شرکتهای مرتبط برای ثبت اطلاعات اداری در روند عادی زندگی مردم مشکلاتی ایجاد کرده است که همچنان نیز ادامه دارد.

وضعیت اینترنت در خراسان جنوبی

قطعی پی در پی اینترنت در بیرجند موجب نگرانی کاربران عادی و حرفه ای اینترنت در این استان شده است و ادامه این روند طی هفته های اخیر و افت و خیزها مکرر شبکه نوعی سرگردانی را در این استان ایجاد کرده است.

هر چند در روزهای ابتدایی بروز اختلالات در این استان، کاربران با افت شدید مواجه شدند اما در نهایت سرعت اینترنت تا حدودی بهبود یافت اما قطع و وصل مکرر شبکه در این مدت ادامه یافته است.

در این استان امور مشترکین مخابرات تعمیرات و نصب سرورهای جدید برای افزایش سرعت را دلیل این اختلالات دانسته است که با این وجود با گذشت چند هفته همچنان مشکلات ادامه دارد.

خراسان رضوی در انتظار حل مشکلات

اینکه چه زمان مشکلات برخی از سرورهای خراسان رضوی به عنوان یکی از مهمترین کاربران اینترنت از لحاظ جمعیتی برطرف می شود امری است که آن را باید به مرور زمان سپرد اما وعده های مسئولان برای افزایش سرعت اینترنت نیز از مهمترین مسائل شبکه اینترنت این استان است که هنوز اجرایی نشده است.

هر چند مشکلات و کندی اینترنت در این استان در گذشته نیز ادامه داشته است اما کاربران در هفته های اخیر شاهد حکایت جدیدی از قصه کندی اینترنت در استان در برخی سرورها هستند این درحالی است برخی مسئولان توسعه فیبر نوری مسیر مشهد - تهران را دلیل این مشکلات دانسته اند.

زائر پذیر بودن و جمعیت بالای این استان موقعیتی استراتژیک را ایجاد کرده است که اینترنت را به یکی از مهمترین زیر ساختهای مسائل مختلف استان که اکثر مردم استانهای دیگر کشور نیز با آن درگیر هستند تبدیل کرده است اما کاربران در خراسان رضوی نیز همچنان با کندی اینترنت دست و پنجه نرم می کنند و همچنان امیدوارند وعده های مسئولان برای بهبود وضعیت کنونی عملی شود.

اجرای طرح دولت الکترونیک و قطعی مکرر شبکه های خدماتی از جمله عابربانکها در این استان نیز مشکلاتی برای مردم این استان و زائران ایجاد کرده است که حل سریع آنها ضروری است.

مسئولان در یزد پاسخگو نیستند

اختلالت در یزد نیز ادامه دارد و این درحالی است که برخی سرورهای این استان استانهای مجاور را نیز پوشش می دهند اما با این وجود قطعی مکرر شبکه در این استان نیز وجود دارد و در برخی روزها اینترنت به کلی از دسترس کاربران خارج شده است و این امر موجب اخلال در امور عادی کارها به خصوص برای کاربران حرفه ای شده است.

قطعی مکرر و سرعت پائین از مهمترین شاخصهای اختلال در شبکه اینترنت این استان است که همچنان نیز ادامه دارد.

اما نکته ای که در این استان در مقایسه با سیار استانهای شرقی پر رنگ تر است قطعی طولانی اینترنت است.

این روند موجب تعطیلی برخی کافی نتها در برخی از روزهای هفته های اخیر شده است و این درحالی است که هیچ یک از مسئولان در خصوص دلایل بروز چنین شرایطی به خبرنگار مهر در این استان پاسخگو نبوده اند.



ادامه مشکلات کاربران اینترنتی در کرمان

کرمان در ابتدای فعالیت دولت نهم به عنوان پایلوت دولت الکترونیک انتخاب شد اما این استان از همان ابتدا با مشکلات متعددی برای اجرای این طرح به دلیل عدم تناسب ساختارها مواجه شد.

عدم اجرای سیستم اینترانت در کرمان و عدم وجود خدمات اینترنتی مناسب در این استان از ابتدای این طرح تا کنون ادامه یافته و مسئولان مخابرات نیز همراه در مصاحبه هایی حل مشکل را به دو تا سه ماه آینده وعده می کند اما این زمان طلایی هیچ گاه به سر نیامده است و مشکلات در این استان در حالی ادامه دارد که حالا دیگر اکثر خدمات شهری و اداری کرمان تحت پوشش وب ارائه می شود و اگر اینترنت در یک روز دچار اخلال شود اکثر خدمات دولتی نیز در آن روز با مشکل مواجه می شوند.

کاهش شدید سرعت اینترنت و قطعی مکرر شبکه در این استان نیز داستان تکراری است که برای هیچ کس غیر عادی نیست.

کاهش شدید سرعت دیال آپ استفاده از این امکان را تقریبا به امری محال تبدیل کرده است و از سوی دیگر سرعت خطوط به ظاهر پر سرعت نیز کاهش یافته است و در حد همان دیال آپ قدیم رسیده است.

صفهای طولانی در برخی ساعات روز برای کاربران در کافی نتها ایجاد می شود و در این میان مراجعه کنندگان به ادارت نقش پر رنگ تری در این صفها دارند.

برخی سرورها به طور مکرر از دسترس خارج می شوند و کاربران درنهایت سرگردان کافی نتها می شوند.



خراسان شمالی و مشکلات تاریخی در اینترنت

کاربران اینترنت در خراسان شمالی سرعت اینترنت در استان را به حرکت لاکپشتی تشبیه می کنند و این درحالی است که قطعی مکرر نیز در این استان ادامه دارد.

طبق گفته کارشناسان این استان بیشترین اختلال در این استان از ساعت 11 تا 12 ظهر روی می دهد.