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۱۱ دی ۱۳۸۳، ۱۰:۰۲

از سوي انتشارات راتلج :

كتاب " فرهنگ تفكر فرانسه جديد" منتشر شد

انتشارات راتلج كتاب "فرهنگ تفكر فرانسه جديد" تدوين كريستوفر جان موري را منتشر كرد.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه  "مهر"، در اين فرهنگ سعي شده بر تفكر قرن بيستم فرانسه چه در عرصه فلسفه و چه در حوزه هاي نقد ادبي، زبان شناسي، تفكر سياسي و الهايت نوري انداخته شود.

اين فرهنگ مشتمل بر 240 مدخل است كه در دو بخش افراد و مفاهيم بسط يافته اند. مدخلهايي كه به افراد مي پردازند درصددند انديشه هاي افراد تأثيرگذار بر انديشه فرانسه در قرن بيسنم را تبيين كنند و مفاهيمي هم كه در تفكر قرن بيستم فرانسه برجسته و مهم بوده اند توصيف شده اند.

پاره اي مدخلهاي اين فرهنگ بدين قرارند: تاريخ هنر، نقد، زيبايي شناسي، كامو، فوكو، نسبت تفكر فرانسه و امريكا، پياژه، پروست، الهيات و تفكر ديني، سارتر، فلسفه علم، سورئاليسم و قانون. 

 

 

کد مطلب 143894

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