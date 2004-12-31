كتاب " فرهنگ تفكر فرانسه جديد" منتشر شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، در اين فرهنگ سعي شده بر تفكر قرن بيستم فرانسه چه در عرصه فلسفه و چه در حوزه هاي نقد ادبي، زبان شناسي، تفكر سياسي و الهايت نوري انداخته شود.



اين فرهنگ مشتمل بر 240 مدخل است كه در دو بخش افراد و مفاهيم بسط يافته اند. مدخلهايي كه به افراد مي پردازند درصددند انديشه هاي افراد تأثيرگذار بر انديشه فرانسه در قرن بيسنم را تبيين كنند و مفاهيمي هم كه در تفكر قرن بيستم فرانسه برجسته و مهم بوده اند توصيف شده اند.



پاره اي مدخلهاي اين فرهنگ بدين قرارند: تاريخ هنر، نقد، زيبايي شناسي، كامو، فوكو، نسبت تفكر فرانسه و امريكا، پياژه، پروست، الهيات و تفكر ديني، سارتر، فلسفه علم، سورئاليسم و قانون.