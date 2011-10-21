به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ملاباشی با اشاره به تدوین سند راهبردی خدمات دانشجویی تاکید کرد: تدوین سند راهبردی خدمات دانشجویی و رفاهی هر دانشگاه که بخشنامه آن در شهریور90 ابلاغ شده است به عنوان سند بالادستی باید تدوین و پس از تصویب در هیئت رئیسه دانشگاه ارسال شود.
معاون دانشجویی وزیر علوم با اشاره به آخرین وضعیت بررسی هدفمند شدن غذای دانشجویان در دانشگاهها گفت: در بحث هدفمند کردن غذای دانشجویی تا آخر برنامه پنجم توسعه تدریجاً پرداخت 50 درصد هزینه واقعی غذا توسط دانشجویان و 50 درصد دیگر یارانه توسط دولت تامین و پرداخت می شود. قیمتهای فعلی حدود 15 درصد برای دانشجو و 85 درصد برای دولت از قیمت واقعی است و در بحث یارانه خوابگاهی نیز محور هدفمند کردن حدود 50 درصد قیمت واقعی بوده که در حال کارشناسی شدن و اعلام آن هستیم.
معاون وزیر علوم در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه شرایط برون سپاری خوابگاهها در قالب یک آیین نامه اجرایی خواهد شد اضافه کرد: در برون سپاری خدمات رفاهی، اقداماتی جهت واگذاری کامل تهیه مواد، طبخ و توزیع غذا در اکثر دانشگاهها انجام شده و تا پایان سال همراه با ایجاد تنوعات غذایی به اتمام می رسد. همچنین به زودی شرایط برون سپاری خوابگاهها در قالب یک آئین نامه اجرائی تهیه و تدوین خواهد شد.
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