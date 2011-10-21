به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ملاباشی با اشاره به تدوین سند راهبردی خدمات دانشجویی تاکید کرد: تدوین سند راهبردی خدمات دانشجویی و رفاهی هر دانشگاه که بخشنامه آن در شهریور90 ابلاغ شده است به عنوان سند بالادستی باید تدوین و پس از تصویب در هیئت رئیسه دانشگاه ارسال شود.

معاون دانشجویی وزیر علوم با اشاره به آخرین وضعیت بررسی هدفمند شدن غذای دانشجویان در دانشگاهها گفت: در بحث هدفمند کردن غذای دانشجویی تا آخر برنامه پنجم توسعه تدریجاً پرداخت 50 درصد هزینه واقعی غذا توسط دانشجویان و 50 درصد دیگر یارانه توسط دولت تامین و پرداخت می شود. قیمتهای فعلی حدود 15 درصد برای دانشجو و 85 درصد برای دولت از قیمت واقعی است و در بحث یارانه خوابگاهی نیز محور هدفمند کردن حدود 50 درصد قیمت واقعی بوده که در حال کارشناسی شدن و اعلام آن هستیم.



معاون وزیر علوم در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه شرایط برون سپاری خوابگاهها در قالب یک آیین نامه اجرایی خواهد شد اضافه کرد: در برون سپاری خدمات رفاهی، اقداماتی جهت واگذاری کامل تهیه مواد، طبخ و توزیع غذا در اکثر دانشگاهها انجام شده و تا پایان سال همراه با ایجاد تنوعات غذایی به اتمام می رسد. همچنین به زودی شرایط برون سپاری خوابگاهها در قالب یک آئین نامه اجرائی تهیه و تدوین خواهد شد.

ملاباشی با اعلام تاسیس سازمان اموردانشجویان خاطرنشان کرد: این سازمان با مدیریت واحد از تمام دستگاههای اجرائی که موضوع رفاه و خدمات دانشجویی را به عهده داشتند تشکیل شده و قرار است با یک تشکیلات یکپارچه، مقتدر و منسجم بتواند نیازهای دانشجویی را در محدوده امکانات دولتی و با همیاری خود دانشجویان به نحـو شایسته‌ای برآورده کند.

وی درباره بخشهای مختلف این سازمان گفت: معاونت کنونی امور دانشجویی وزارت علوم، صندوق رفاه دانشجویان، فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی و پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحدهای سازمانی تشکیل دهنده سازمان خواهد بود و تشکیلات سازمان به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان، معاونت امور دانشجویان داخل، معاونت امور دانشجویان خارج و معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع، مصوب و ابلاغ شده است.



وی با تاکید بر سلامت جسم و روان دانشجویان افزود: پیگیری سلامت جسم و روان دانشجویان از سال 85 پیگیری شده و هم اکنون مشخص است که از ورودیهای 85 تا 89 دانشگاهها چه کسانی احتیاج به مراقبتهای جسمی و روانی دارند.