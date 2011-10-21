قربانعلی صادقی شامگاه پنج شنبه در حاشیه نشست بررسی وضعیت پروژه های عمرانی دانشگاه کردستان به خبرنگار مهر گفت: در مهر ماه سال جاری 660 دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه کردستان جذب شده اند که روند جذب دانشجو در این مقطع به عنوان یکی از اولویت های اصلی دانشگاه کردستان همچنان ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: بر اساس سیاست های وزارت علوم و در جهت توجه به تقویت تحصیلات تکمیلی در دانشگاه کردستان جذب دانشجو در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان یک اولویت در دستور کار دانشگاه کردستان قرار گرفته و در این راستا و بر اساس برنامه توسعه دانشگاه تلاش می شود که هر سال بر شمار دانشجویان در این دو مقطع افزوده شود.

معاون دانشجویی دانشگاه کردستان افزود: تا قبل از این هزار و 80 نفر دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه کردستان تحصیل می کردند که در سال جاری 660 نفر دیگر جذب شده و بر این آمار افزوده شد که برنامه ریزی برای افزایش شمار دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه کردستان تا سال 94 به بیش از 30 درصد کل دانشجویان صورت گرفته است.

صادقی به تحصیل 12 هزار دانشجو در دانشگاه کردستان در سال تحصیلی جاری اشاره کرد و گفت: شمار دانشجویان این مرکز آموزش عالی در حالی در سال تحصیلی جاری به بیش از 12 هزار نفر افزایش پیدا کرده است که در سال 85 تنها پنج هزار دانشجو در دانشگاه کردستان تحصیل می کردند.

وی در پایان به موفقیت های دانشگاه کردستان در حوزه های مختلف اشاره کرد و یادآور شد: علیرغم محدویت های امکاناتی و تجهیزاتی ولی خوشبختانه دانشگاه کردستان در حوزه های مختلف علمی و پژوهشی به موفقیت های بسیار خوبی دست پیدا کرده است و انتظار می رود که این روند موفقیت ها همچنان ادامه داشته باشند.

در این نشست فرماندار سنندج، مدیر کل دفتر امور شهری، مسئول پیگیری مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت به کردستان و معاونان دانشگاه کردستان نیز حضور داشتند و در ادامه از پروژه ها و طرح های در دست احداث در این مرکز آموزش عالی بازدید شد.