آموزش های ارائه شده در دانشگاه ها متناسب با نیازهای بازار کردستان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزائی اصل شامگاه پنج شنبه در نشست بررسی وضعیت پروژه های عمرانی و مصوبات سفرهای هیئت دولت در دانشگاه کردستان اظهار داشت: یکی از نیازهای اصلی استان کردستان تربیت نیروهای تحصیل کرده متناسب با نیاز بازار است که انتظار می رود مراکز آموزش عالی در راستای نیل به این هدف مهم برنامه ریزی لازم را در دستور کار قرار دهند.

وی با اشاره به توسعه و پیشرفت چشمگیر فعالیت های آموزش عالی طی چند سال اخیر در استان کردستان یادآور شد: بدون شک این توسعه بسیار امیدوار کننده است ولی در کنار این مهم باید زمینه برای پرورش نیروهای تحصیل کرده و ماهر مورد نیاز بازار نیز فراهم شود.

فرماندار شهرستان سنندج عنوان کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی در استان کردستان بیکاری افراد تحصیل کرده با مدارج بالای علمی است و به همین دلیل مراکز آموزش عالی باید با برنامه ریزی در رشته های تحصیلی که امکان جذب بهتر و بیشتری در بازار دارند، را آموزش بدهند.

وی با اشاره به محدودیت های اعتباری در استان کردستان بیان کرد: کل اعتبارات عمرانی استان کردستان در سال جاری 170 میلیارد تومان است که باید این اعتبارات در تمامی بخشها و برای سراسر استان توزیع شود که بدون شک نمی توان تنها به این اعتبارات بسنده کرد و باید با پیگیری و لزوم تعامل با مرکز زمینه را برای جذب اعتبارات بیشتر از ردیف های ملی برای توسعه و تقویت دانشگاه کردستان فراهم کرد.

میرزائی اصل از توسعه دانشگاه کردستان طی چند سال اخیر و تلاشهای صورت گرفته در این بخش تقدیر کرد و گفت: فرمانداری سنندج آمادگی لازم برای کمک به برنامه ها و طرح های عمرانی در این دانشگاه را دارد و در صورت لزوم پیگیری های لازم از سوی سایر دستگاه ها و سازمان های دولتی در این بخش نیز صورت می گیرد.

در این نشست فرماندار سنندج، مدیر کل دفتر امور شهری، مسئول پیگیری مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت به کردستان و معاونان دانشگاه کردستان نیز حضور داشتند و در ادامه از پروژه ها و طرح های در دست احداث در این مرکز آموزش عالی بازدید شد.