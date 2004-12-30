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۱۰ دی ۱۳۸۳، ۱۷:۱۷

يك مورخ يهودي در جمع يهوديان انگليس ؛

صهيونيستها بنيانگذاران ابتذال اخلاقي در دنياي نوين هستند

يك مورخ يهودي در كنفرانسي پنج روزه در باره آموزه هاي يهودي ، در شهر ناتينگهام انگليس اعلام كرد:"صهيونيستها بنيانگذاران ابتذال اخلاقي در دنياي امروز هستند ".

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اسرائيلي هاآرتص، ناتان آبرامز كه يكي از مورخين يهودي است و مطالعات بسياري را در زمينه مسائل مربوط به يهوديان دارد اظهار داشت كه اين رفتار تاريخي اقدامي است  خاص صهيونيستها .

وي در ادامه با استناد به شواهد و مستندات خود و اعلام نام دو تن از شخصيتهاي يهودي به نام "نورمن ميلر" و "فيليپ روت" اظهار داشت: صهيونيستها حتي در بسياري از فيلمهائي كه توليد مي كنند و كتابهائي كه مي نويسند اين مساله را كاملاً آشكار و نمايان دنبال مي كنند.

نورمن ميلر نويسنده رمان نويس مبتذل و فيليپ روت نيز از نويسندگان كتابهاي تخيلي است .

 لازم به ذكر است در حال حاضر بسياري از بنگاههاي ابتذال اخلاقي جهاني توسط مجامع صهيونيستي اداره مي شود .

کد مطلب 143895

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