خوابگاه 372 نفره دانشگاه کردستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنج شنبه بعد از برگزاری نشست بررسی وضعیت پروژه های عمرانی دانشگاه کردستان از محل مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت و با حضور فرماندار سنندج و جمعی از مدیران استانی، رئیس و معاونان دانشگاه کردستان، خوابگاه 372 نفره واقع در محوطه این مرکز آموزش عالی به بهره برداری رسید.

این خوابگاه که عملیات اجرایی آن از سال 1383 آغاز شده بود به دلیل کمبود اعتبار با چند سال وقفه مواجه شده بود که با استفاده از اعتبارات وزارت علوم و اعتبارات داخلی دانشگاه کردستان از ابتدای سال جاری عملیات اجرایی آن از سرگرفته شد و روز گذشته نیز به بهره برداری رسید.

معاون عمرانی دانشگاه کردستان در خصوص وضعیت اجرا و بهره برداری از این پروژه افزود: خوابگاه 372 نفره دانشگاه کردستان با سه هزار متر مربع زیربنا و در مجموع با هزینه اعتباری بالغ بر 1.5 میلیارد تومان احداث و امروز به بهره برداری رسید.

هوشنگ دباغ یادآور شد: از ابتدای آغاز پروژه تا ابتدای سال جاری یک میلیارد و 240 میلیون تومان اعتبار از سوی وزارت علوم به پیمانکار پروژه پرداخت شده بود و دانشگاه کردستان نیز برای تکمیل و راه اندازی آن 180 میلیون تومان اعتبار هزینه کرده است.

وی در پایان گفت: با بهره برداری از این خوابگاه 372 نفره تمامی دختران شاغل به تحصیل در دانشگاه کردستان در خوابگاه اسکان داده شده اند که این اقدام طی چند سال اخیر در دانشگاه کردستان بی سابقه بوده است.