رد نگرانی از ترویج مسیحیت در مالزی / تجمع میلیونی مومنین در یک استادیوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری مالزیا کینی (malaysiakini)، "جمیل خیربهارم" گفت: نگرانی در این مورد بی اساس است و مسلمانان در این رابطه یک تجمع اعتراض آمیز روز شنبه در استادیوم شهر شاه علم خواهند داشت .

وی افزود: این تجمع ماهیتی خشونت آمیز به خود نخواهد گرفت و نشان دهنده اتحاد مسلمانان خواهد بود.

از سوی دیگر، رهبر مخالفان دولت مالزی نیز با اعلام عدم پشتیبانی از تجمع مسلمانان گفت: هیچ دلیلی برای ترس از کلیسا وجود ندارد و مسیحیت تهدیدی برای اسلام نیست.

"انورابراهیم" از این موضوع به عنوان نقطه ضعف دولت یاد کرد و افزود: ما باید از تمام قدرت و قوانین خود به منظور افزایش درک اسلام در جامعه استفاده کنیم اما دولت در انجام این کار کوتاهی کرده است.

تجمع"یک میلیون مومن" با شعار " دفاع از اسلام برای امت" قرار است روز شنبه با دعوت برخی از احزاب اسلامی در مالزی در ورزشگاه شاه علم برگزار شود.

ادعای یک روزنامه مالایی برای تلاش سازمان یافته برای تغییر دین رسمی مالزی به مسیحیت، انتقاد از مجوز دولت برای چاپ انجیل در مالزی ویورش پلیس مذهبی ایالت سلانگوربه یک کلیسا که متهم به تلاش برای جذب مسلمانان به مسیحیت اتفاقاتی بوده که باعث افزایش تنش میان مسلمانان و مسیحیان در مالزی طی ماههای اخیر شده است.