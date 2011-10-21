ساری با 20 دقیقه بارندگی قفل شد!

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مازندران که دارای بافت قدیمی و خیابانهای تنگ و باریک بوده با بارش 20 دقیقه ای باران به محل جمع آوری آبهای سطحی ناشی از باران شدید تبدیل شده است.

گزارش خبرنگاران مهر از نقاط مختلف شهر حاکی است که باران شدید سبب آبگرفتگی معابر، آبراهه ها و مسدود شدن تمام خیابانهای اصلی شهر شده است.

هم اکنون بسیاری از خیابانهای مشرف به مرکز شهر از ترافیک شدید مسدود بوده و خیابانهای فرهنگ، قارن، شیخ طبرسی، ورزش، رازی، جمهوری و میدان امام خمینی(ره) ساری دچار آبگرفتگی شدید شده است.

از سویی با رسیدن زمان تعظیلی دانش آموزان شیفت صبح برخی مدارس راهنمایی، مشکلات فراوانی در آمد و شد این افراد به واسطه تردد ضعیف و کند رانندگان تاکسی در سطح شهر حادث شده است.

رانندگان تاکسی ضمن پارک کردن خودروهای خود در کنار خیابان از دربستی استفاده می کنند و هیچ نظارتی از سوی مسئولان و بازرسان سازمان تاکسیرانی وجود ندارد.

شهرداری ساری نیز به دلیل کمبود ناوگان جمع آوری آبهای سطحی، در صدد تخلیه این آبها به مکانهایی بیرون از شهر بوده و این مهم ترافیک شدیدی را در مرکز استان به وجود آورده است.

شهر 500 هزار نفری ساری دارای بافت قدیمی و خیابانهای تنگ، باریک و متصل به یکدیگر است.



