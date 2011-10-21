ملت ایران با مقاومت در برابر توطئه های دشمنان ایستادگی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عزت‌الله ضرغامی در مراسم یادواره سردار شهید یوسف سجودی و 44 سردار و هزار و 700 شهید شهرستان بابل افزود: مردم بزرگوار و حق شناس بابل مدال پر افتخاری را در گردن دارید برای جامعه ایثارگری های شما که کم نظیراست.

وی با اشاره به اینکه 87 شهید روحانی از جامعه معظم روحانیت این شهرستان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، افزود: یک افتخار بزرگی برای روحانیت شهرستان است.

ضرغامی با اشاره به سجایای سردار سجودی، اظهار داشت: سردار بزرگی چون شهید یوسف سجودی با آن افتخارات فراوان و حضور درعملیاتهای مهم کشور، به عنوان یک چهره ملی برای بزرگان جنگ کاملا شناخته شده که این مهم افتخار بزرگی برای مردم حق شناس بابل است.

رئیس سازمان و صدا و سیما بیان داشت: خانواده های شهدا چشم و چراغ این ملت بوده و تا زمانی که ارز‌ها و ایثارگریها در جامعه وجود دارد هیچکس نمی‌تواند اقدام ضد امنیتی علیه ایران انجام دهد.

وی افزود: امروز معامله با خداوند تنها معامله‌ای است که بازنده ندارد و شهدا به واقع با تقدیم جان و مال خود با خداوند معامله کرده و امروز به برکت این معامله بر خون شهدا انقلاب اسلامی در سراسر جهان در حال صدور است.

ضرغامی گفت: با وجود اینکه 32 سال از انقلاب اسلامی و بیش از 20 سال از جنگ تحمیلی می‌گذرد هرچند برخی افراد از ارز‎‎های شهدا فاصله گرفتند اما با رهبری مقام معظم رهبری و خون پاک شهدا؛ انقلاب اسلامی با صلابت تر و کارآمدتر از گذشته در دنیا تاثیرگذار است.

رئیس سازمان و صدا و سیما بیان داشت: انقلا‌های مختلف امروز در کشورهای مصر، لیبی، تونس به برکت خون شهدا و نتیجه صبر و استقامت مردم بوده و اگر امروز فلسطینی‌ها از اسرای خود به شایستگی استقبال می‌کنند، این امر ثمره صبر و استقامت این مردم است.

وی تصریح کرد: بسیاری در صدد هستند با دروغ پردازیها، مقاومت فلسطینی را به سازش تبدیل کنند، اما فرماندهان و مبارزان فلسطینی به قرآن و آرما‌های انقلاب اسلامی اقتدا کرده و دست از مبارزات خویش دست بر نمی‌دارند.

ضرغامی گفت: غربیها امروز به بهانه دفاع از حقوق بشر درصدد دریافت قطعنامه بر علیه جمهوری اسلامی ایران بوده، اما واقعیت چیز دیگری است و با بیداری جهان اسلام و رهبری مدبرانه مقام معظم رهبری، امروز انقلاب اسلامی بهتر از گذشته در سطح جهان رو به گسترش است.



