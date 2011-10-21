خلاء نیروی انسانی متخصص در بدنه شهرداری ها به وضوح دیده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صباح محمدی شامگاه پنجشنبه در نشست اعضای شورای اسلامی استان کردستان افزود: متاسفانه عدم استفاده از نیروهای متعهد و کاردان در پست های حساس و مهم در بدنه شهرداری ها باعث شده بخش قابل توجهی از اعتبار نه چندان زیاد شهرداری ها و شورای اسلامی در شهرستان ها حیف و میل شود .

وی اظهارداشت: یکی از مهمترین کارهای در دست اقدام شوراها در سطح روستاها، شهرستان ها و حتی استان برگزاری کلاس های آموزشی و دوره های کاربردی برای اعضای این شوراها است که اعضا می توانند بخش قابل توجهی از مشکلات را پس از برگزاری این دوره ها در جامعه به راحتی برطرف کنند .

رئیس شورای اسلامی کردستان به نظارت شوراهای اسلامی شهرستان ها بر عملکرد دستگاه های دولتی اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه تعدادی از ادارات و سازمانهای دولتی با این مجموعه همکاری نمی کنند و بسیاری از فعالیت ها و پروژه های در دست اقدام آنها بدون هماهنگی و نظارت شوراها به اجرا در می آید .

محمدی همچنین با اشاره به نبود درآمد پایدار برای شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا یادآور شد: عدم وجود منابع مالی مشخص و درآمدزایی مناسب باعث کاهش قدرت فعالیت شوراها در مسائل نظارتی شده و در صورتی که اوضاع به همین منوال سپری شود در سال های آینده شاهد غیرفعال شدن شوراهای شهر و روستا و کاندید نشدن افراد برای حضور در این نهاد مردمی خواهیم بود .