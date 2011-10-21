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۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۹:۱۸

رئیس شورای اسلامی کردستان:

خلاء نیروی انسانی متخصص در بدنه شهرداری ها به وضوح دیده می شود

خلاء نیروی انسانی متخصص در بدنه شهرداری ها به وضوح دیده می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی استان کردستان گفت: نبود نیروهای انسانی متخصص و کارشناس در مسائل مربوط به شهرسازی در بدنه و ساختار شهرداری های استان کردستان روشن و به وضوح دیده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صباح محمدی شامگاه پنجشنبه در نشست اعضای شورای اسلامی استان کردستان افزود: متاسفانه عدم استفاده از نیروهای متعهد و کاردان در پست های حساس و مهم در بدنه شهرداری ها باعث شده بخش قابل توجهی از اعتبار نه چندان زیاد شهرداری ها و شورای اسلامی در شهرستان ها حیف و میل شود.

وی اظهارداشت: یکی از مهمترین کارهای در دست اقدام شوراها در سطح روستاها، شهرستان ها و حتی استان برگزاری کلاس های آموزشی و دوره های کاربردی برای اعضای این شوراها است که اعضا می توانند بخش قابل توجهی از مشکلات را پس از برگزاری این دوره ها در جامعه به راحتی برطرف کنند.

رئیس شورای اسلامی کردستان به نظارت شوراهای اسلامی شهرستان ها بر عملکرد دستگاه های دولتی اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه تعدادی از ادارات و سازمانهای دولتی با این مجموعه همکاری نمی کنند و بسیاری از فعالیت ها و پروژه های در دست اقدام آنها بدون هماهنگی و نظارت شوراها به اجرا در می آید.

محمدی همچنین با اشاره به نبود درآمد پایدار برای شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا یادآور شد: عدم وجود منابع مالی مشخص و درآمدزایی مناسب باعث کاهش قدرت فعالیت شوراها در مسائل نظارتی شده و در صورتی که اوضاع به همین منوال سپری شود در سال های آینده شاهد غیرفعال شدن شوراهای شهر و روستا و کاندید نشدن افراد برای حضور در این نهاد مردمی خواهیم بود.

نشست اعضای شورای اسلامی استان کردستان با حضور تمامی اعضای این شورا با حضور مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان و رئیس حسابداری سازمان همیاری شهرداری های استان کردستان در سنندج برگزار شد.

کد مطلب 1438960

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