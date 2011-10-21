پرواز تاخیر داشت، صالح به کنفرانس خبری نرسید!

به گزارش خبرنگار مهر، سعید تقی زاده پنجشنبه شب و در ابتدای کنفرانس خبری پیش از بازی تیمهای تراکتورسازی و سایپا با حضور در محل برگزاری کنفرانس، بدلیل غیبت مجید صالح از خبرنگاران حاضر عذرخواهی کرد.

وی گفت: بدلیل تاخیر هواپیمای حامل تیم فوتبال سایپا در پرواز به تبریز، اعضای تیم کمی دیرتر به هتل رسیدند و از اینرو آقای صالح نیز نتوانست در کنفرانس خبری شرکت کند.

وی افزود: البته سرمربی تیم در جلسه آنالیز با بازیکنان حضور دارد و می بایست که طبق برنامه تیم، این جلسه سر زمان مقرر برگزار شود.

لازم به ذکر است که علیرغم جریمه ای که سازمان لیگ برای غیبت سرمربیان تیمهای لیگ برتری در کنفرانس پیش از بازی ها در نظر گرفته است، اما با این حال همواره غیبت سرمربیان در این کنفرانس ها به چشم می آید.

در 11 هفته سپری شده از لیگ برتر، تاکنون مربیانی همچون علی دایی، حسین فرکی و مجید صالح در کنفرانس خبری پیش از بازی تیمشان در تبریز حاضر نشده اند و به نظر می رسد غیبت مربیان در این نشستهای خبری که از هر دلیلی برای توجیه آن استفاده می شود، همچنان ادامه داشته باشد.

از سویی به دلیل نامناسب بودن زمان برگزاری کنفرانس های خبری پیش از بازی تیمهای لیگ برتری، صحبتهای مربیان چندان مورد استفاده رسانه ها بویژه مطبوعات قرار نمی گیرد و بهتر است سازمان لیگ در این خصوص تصمیماتی کارساز اتخاذ کند.