تازه ترین دستورالعمل بورس دکتری تخصصی خارج کشور/ شرایط بورس و اعزام

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ابلاغ جدیدترین دستورالعمل بورس خارج از کشور اعلام کرد که تامین نیروی انسانی متعهد، فعال، اثرگذار و توانمند در زمینه ‌های مختلف علمی و بویژه در رشته ‌های خاص و مورد نیاز مراکز آموزشی پژوهشی کشور از وظایف این وزارتخانه است.

وزارت علوم در نظر دارد تعدادی از افراد واجد شرایط را از بین دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد، مربیان آموزشی و پژوهشی و حتی کارشناسان دستگاههای اجرایی کشور واجد شرایط را برای ادامه تحصیل در رشته ‌های مورد نیاز کشور برگزیند.

اعلام شرایط اختصاصی داوطلبان

داوطلبان دریافت بورس خارج از کشور باید حداقل دارای یکی از این شروط باشند تا مدارک آنها بررسی شود:

داوطلبان اعزام به خارج کشور باید دارای رتبه اول تا سوم دانش آموختگی در دوره کارشناسی ارشد، کسب عنوان دانشجوی نمونه کشوری در مقطع کارشناسی ارشد مطابق با آئین ‌نامه انتخاب دانشجویان نمونه با تایید معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا دارای کتابهای تالیفی علمی و یا ترجمه متون علمی در زمینه مرتبط با تخصص مورد نظر باشند تا پرونده آنان بررسی شود.

دارا بودن حداقل یک مقاله علمی - پژوهشی چاپ شده در مجلات معتبر داخل یا خارج از کشور در زمینه علمی مرتبط و یا داشتن گواهی اجرای طرحهای تحقیقاتی کاربردی پایان یافته مورد نیاز کشور هم به عنوان شرایط اختصاصی داوطلبان به شمار می آید.

متقاضیانی که اختراع یا اکتشافاتشان در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور به ثبت رسیده باشد و همچنین برگزیدگان رتبه ‌های اول تا سوم جشنواره خوارزمی، فارابی، رازی هم می توانند تقاضای خود را برای بورس خارج کشور و بررسی پرونده اعلام کنند.

مربیان آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مراکز پژوهشی به ترتیب اولویت رسمی قطعی، رسمی آزمایشی و پیمانی هم شرایط شرکت در بورس خارج از کشور را دارند، همچنین دارا بودن خدمات و سوابق برجسته در زمینه ‌های اجرایی، ایثارگری، فرهنگی، اجتماعی و تربیتی با ارائه مدارک معتبر از دیگر الزامات بررسی پرونده داوطلبان اعلام شده است.

شرایط شرکت در مصاحبه علمی و عمومی

بر اساس اعلام وزارت علوم، حداقل میانگین معدل نمره ‌های دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته به ترتیب 14 و 16 و یا معادل آنها حسب ضوابط موسسات محل تحصیل و یا حوزه علمیه و دوره ‌های کارشناسی ارشد پیوسته و یا دکتری حرفه ‌ای 16 و یا معادل آن از اولین شرایط شرکت در مصاحبه علمی و عمومی است.

داوطلبانی که دارای پذیرش از دانشگاههای معتبر خارجی هستند، همچنین نمره آزمون زبان MSRT آنها حداقل 40 و یا معادل آن است در زمان مصاحبه در اولویت اعزام خواهند بود.

حداکثر سن داوطلب در زمان تقاضا نباید از 32 سال بیشتر باشد اما حداکثر سن داوطلب حسب موارد با توجه به این شروط می ‌تواند افزایش یابد: برای جانبازان 25 درصد و بالاتر حداکثر 35 سال، برای آزادگان 32 سال به اضافه 2 برابر زمان دوره اسارت، حداکثر 39 سال، برای رزمندگان 32 سال به اضافه 2 برابر مدت حضور در جنگ تحمیلی، حداکثر 39 سال، فرزندان جانبازان 50 درصد و بالاتر و فرزندان شاهد حداکثر 35 سال.

در خصوص جانبازان 50 درصد و بالاتر، همچنین آزادگان با حداقل 5 سال اسارت و فرزندان شهدا بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور عمل خواهد شد.

این شرایط سنی برای مربیان عضو هیئت علمی واجد شرایط حداکثر 35 سال اعلام شده است.

شرایط بورس و اعزام

به گزارش مهر، قبولی در مصاحبه علمی و عمومی اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج و داشتن صلاحیتهای علمی و عمومی هیئت اجرایی جذب دانشگاه و هیئت مرکزی جذب وزارت مطابق مقررات مربوط از نخستین شرایط بورس و اعزام از سوی وزارت علوم اعلام شده است.

پذیرفته شدگان اعزام باید حداکثر تا 31 شهریور سال 1392 نسبت به اخذ حد نصاب نمره زبان، پذیرش مورد تایید شورای تخصصی اعزام، دریافت ویزا و سایر موارد اعزام اقدام کنند. بدیهی است پس از اتمام این زمان، قبولی فرد لغو می‌شود.

حداقل کسب نمره زبان برای اعزام داوطلبان رشته‌ های فنی و مهندسی، کشاورزی و علوم پایه 50-MSRT و برای رشته‌ های علوم انسانی و هنر 55-MSRT و یا معادل آن تعیین شده است. داوطلبان باید توجه داشته باشند که افزون بر نمره مذکور، در صورتی که دانشگاه پذیرش ‌دهنده قبولی و کسب نمره آزمون زبان خاصی را ملاک پذیرش خود قرار دهد، داوطلب موظف است آن شرط را تا قبل از اعزام برآورده کند.

دانشگاه پذیرش ‌دهنده (دانشگاههای معتبر گروه یک و ممتاز) استاد راهنمای خارج، موضوع رساله دکتری و استاد ناظر داخل (یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه محل خدمت مرتبط با تخصص پذیرفته شده) باید در شورای تخصصی اعزام اداره کل بورس مورد دانشجویان خارج مورد تایید قرار گیرند.

سپردن وثیقه که میزان آن با توجه به کشور محل تحصیل و بر اساس مصوبات شورای مرکزی بورس تعیین می‌شود.

دانشجویان دوره ‌های کارشناسی ارشد باید تا 31 شهریور سال 1391 دانش آموخته شوند.

سایر شرایط

به گزارش مهر، تنها مراکز علمی و پژوهشی که مجری دوره‌ های تحصیلات تکمیلی هستند و رشته ‌های تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری آنان در اولویت و مورد نیاز کشور است می‌ توانند داوطلب واجد شرایط را برای تامین اعضای هیئت علمی معرفی کنند.

اعزام داوطلبان با مربیان آموزشی و پژوهشی واجد شرایط در موسسات و مراکز آموزش عالی و دانشگاههای غیر دولتی - غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی مشروط به تقبل پرداخت 50 درصد هزینه ‌ها از سوی موسسه معرفی کننده است و متخصصان و کارشناسان دستگاههای اجرایی واجد شرایط اعزام، مشروط به تقبل 100 درصد هزینه‌ ها توسط دستگاه مربوط خواهد بود.

کارمندان دولت در صورتی می ‌توانند تقاضای اعزام و کسب بورس کنند که موافقت‌ نامه رسمی دستگاه متبوع خود را با مطمح نظر قرار دادن ماده 61 قانون مدیریت خدمات کشوری به علاوه تقبل هزینه‌ تحصیل ارائه دهند.

وزارت علوم اعلام کرد این دستورالعمل در 6 ماده و 33 بند و 5 تبصره، در جلسه مورخ 12 مهرماه سال جاری و در شورای مرکزی بررسی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است.