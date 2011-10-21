به گزارش خبرنگار مهر، نخستین شب از کنسرت ارکستر موسیقی ملی در حالی برگزار شد که تماشاگران مشتاق برای دیدن این کنسرت حدود 45 دقیقه در محوطه باز و سالن انتظار تالار وحدت منتظر ایستاده بودند تا درهای ورودی تالار باز شود.

تازه ترین کنسرت ارکستر موسیقی ملی در دو بخش برگزار شد ، در بخش نخست این کنسرت، قطعه "دلشدگان" براساس شعری از فریدون مشیری که برای نخستین بار با فیلم علی حاتمی با همین عنوان با صدای استاد محمدرضا شجریان درسال 1371 مطرح شد، این بار با آواز محمد معتمدی به روی صحنه رفت ، در ادامه این کنسرت قطعه بی کلام "سواران دشت امید" اجرا شد این قطعه به گفته حسین علیزاده در سال 1353 زمانی که سرباز بوده ساخته شده بود و نام این قطعه را فریدون مشیری با همکاری سایه بر روی آن گذاشتند، "امید عشق" ساخته شده در سال 1371 ، قطعه بی کلام نغمه دشتی ساخته شده در سال 1358 و قطعه موسیقایی "گل چهره" در فیلم دلشدگان براساس شعری از فریدون مشیری و آهنگسازی حسین علیزاده در سال 1371 ساخته شده بود، از دیگر قطعاتی بود که در بخش نخست این کنسرت به روی صحنه رفت .

پس از پایان این بخش از اجرای ارکستر موسیقی ملی و استراحتی کوتاه قسمت دوم از این کنسرت با قطعه بی کلام چهارگاه (طلوع)که در سال 1364 ساخته شده بود به روی صحنه رفت ، در ادامه این کنسرت قطعات "راز نو" براساس شعری از مولوی،آواز با شعری از سلمان ساوجی ، بی تو به سر نمی شود براساس شعری از مولوی ساخته شده در سال 1365 به روی صحنه رفت.

پایان بخش دوم از کنسرت ارکستر موسسیقی ملی به اجرای قطعه بی کلام ترکمن که در سال 1366 برای سه تار و ارکستر ساخته شده بود اختصاص داشت در این بخش حسین علیزاده آهنگساز این اثر در میان تشویق حاضرین درتالار وحدت به روی صحنه آمد و این قطعه را با تنظیم جدیدی که بهزاد عبدی برای ارکستر موسیقی ملی انجام داده بود به روی صحنه برد.

یکی از نکات قابل توجه این کنسرت طرح دیدگاه حسین علیزاده نسبت به چرایی حضور ارکستر موسیقی ملی بود به این معنا که در بخشی از این بروشور این آهنگساز ارکستر را نمادی از زندگی و نیروی جمعی در موسیقی دانست و معتقد است که پیشرفت و تحول در جوامع بشری مدیون کار، کوشش و همدلی و هم صدایی جمعی است ؛ اما گذشته از نگاه این آهنگساز نسبت به فعالیت های جمعی که خواندن آن خالی از لطف نیست. اما نکته ای که علیزاده دراین معرفی دیدگاه بیان کرده بود اشاره به کم و کیف تشکیل ارکستر موسیقی ملی بود؛ او در معرفی ارکستر موسیقی ملی چنین آورده است : ارکستر موسیقی ملی ایران ، با همت استاد فرهاد فخرالدینی، همکاری شورای فتی و مسئولان تشکیل شد و با خلق و اجرای آثار با ارزش به فعالیت خود ادامه داد اما در سال 1388 تلاطم های اجتماعی، عدم حمایت کافی مسئولان وقت ، کمبود بودجه و امکانات و نیز ضربه پذیر بودن کار جمعی موسیقایی در ایران، رنجش استاد و توقف فعالیت های ارکستر را به دنبال داشت . ارکستر اما در خاطره و دلهای جامعه موسیقی و هنرمندان و هنرشناسان ایران همچنان زنده بود و قدر و منزلت استاد همچنان پابرجا، چراکه رنجش و آزردگی"فرهاد فخرالدینی" که بیشتر عمرش را در راه خدمت به موسیقی این مرز و بوم طی کرده است ، رنجش و آزردگی همه ما است.

علیزاده در پایان دل نوشته خود چنین آورده است : اینک ارکستر موسیقی ملی ایران با چهره های شاداب، جوان و دلهایی پرامید ، نغمه های خود را به پدر موسیقی و پدر ارکستر موسیقی ملی ایران"فرهاد فخرالدینی" تقدیم می نماید.

لازم به ذکر است کنسرت ارکستر موسیقی ملی امشب و در تالار وحدت و فردا شب در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می شود.

در حاشیه

- مدیر ارکستر موسیقی ملی قبل از آغاز اجرا از حاضرین در سالن عذرخواهی کرد و علت تاخیر را تداخل اجرای کنسرت پیش از با این کنسرت و آماده نبودن تالار دانست .

- محمد معتمدی در آغاز برنامه قطعه دلشدگان را با هیجان و اضطراب بسیار خواند اما رفته رفته در طول کنسرت این اضطراب از بین رفت و اجرای این قطعه در بیز برنامه به درستی اجرا شد.

- حضور پررنگ تابلو های تبلیغاتی در این کنسرت یکی از نکات قابل توجه بود که بیش از ارکستر دیده می شد که این مسئله در اغلب اجراها دیده می شود اما به گفته مسئولان ، تالار وحدت از وجه فرهنگی قابل توجهی برخوردار است و دیده شدن چینین تبلغیاتی هم درسالن انتظار و هم در صحنه اجرا این تالار تعجب برانگیز بود.

- یکی از نکات خوب در بخش اجرایی این کنسرت در اختیار قرار دادن یک بروشور کامل از برگزاری این کنسرت بود که اطلاعات خوبی در اختیار بیننده کنسرت می گذاشت.

- طراحی لباس اعضای ارکستر موسیقی ملی به خصوص برای بانوان زیبا و در شان عنوان ارکستر موسیقی ملی ایران بود.