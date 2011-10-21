جمشید خیرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با افزایش سالن های کشتی در شهر سنندج و دیگر شهرهای استان کردستان نیروهای نخبه و با استعداد در این رشته جذب و موجب ایجاد تحولات گسترده در رشد این رشته ورزشی می شوند.
وی با بیان اینکه سالن های کشتی در شهر سنندج در تنگنا و با کمبود جدی امکانات روبرو هستند، اظهار داشت: انجام کار سیستماتیک و از روی برنامه پیش بینی شده در رشته های ورزشی ماندگار و اثر گذار است که این گونه فعالیت نیز نیازمند امکانات لازم است.
رئیس کمیته آموزشی مربیان هیئت کشتی کردستان بیان کرد: دادن آموزش های مناسب با بضاعت علمی و اعلام آمادگی در خصوص ارائه این آموزش ها به تمام رشته ها به خصوص رشته های بر پایه وزنی و با هدف پرورش قهرمانان برای حضور در مسابقات کشوری و جهانی از اهداف هئیت کشتی استان کردستان است.
خیرآبادی با بیان اینکه کشتی فرنگی چند سالی است که در استان کردستان جان دوباره برای حضور در مسابقات گرفته است، بیان کرد: پیشرفت دیگر استان ها زیاد بوده و هئیت کشتی استان کردستان برای رسیدن به جایگاهی برابر و مناسب در شان استان تلاش می کند.
وی با اشاره به اینکه زیر بنای کشتی استان کردستان در سال های اخیر با ساختاری نامناسب روبرو بوده است، گفت: هئیت کشتی با استفاده از حضور نیروهای متخصص و نظرهای سازنده از تمام اقشار جامعه برای بازسازی این رشته کهن ورزشی استفاده می کند.
رئیس کمیته آموزشی مربیان هیئت کشتی استان کردستان با اشاره به اینکه با حاشیه های ورزش کشتی نمی توان پشتوانه سازی برای این رشته در استان کردستان ایجاد کرد، افزود: هئیت کشتی با طراحی نرم افزار و سخت افزارهای آموزش دانش افزای انستیتوی کشتی اقداماتی را برای ارائه کارهای برتر و موفق از سوی ورزشکاران در این رشته انجام داده است.
خیرآبادی با بیان اینکه بستر سازی ها در کشتی استان کردستان برروی جوانان است، بیان کرد: هئیت کشتی استان کردستان تاکنون موفق به جذب 100 کشتی گیر شناخته شده در این استان شده است و 30 نفر از مربیان مطرح در استان را جهت فراگیری آموزش های بیشتر به مرکز و کلاسهای آموزشی اعزام کرده است.
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