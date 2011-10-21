جمشید خیرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با افزایش سالن های کشتی در شهر سنندج و دیگر شهرهای استان کردستان نیروهای نخبه و با استعداد در این رشته جذب و موجب ایجاد تحولات گسترده در رشد این رشته ورزشی می شوند .

وی با بیان اینکه سالن های کشتی در شهر سنندج در تنگنا و با کمبود جدی امکانات روبرو هستند، اظهار داشت: انجام کار سیستماتیک و از روی برنامه پیش بینی شده در رشته های ورزشی ماندگار و اثر گذار است که این گونه فعالیت نیز نیازمند امکانات لازم است.

رئیس کمیته آموزشی مربیان هیئت کشتی کردستان بیان کرد: دادن آموزش های مناسب با بضاعت علمی و اعلام آمادگی در خصوص ارائه این آموزش ها به تمام رشته ها به خصوص رشته های بر پایه وزنی و با هدف پرورش قهرمانان برای حضور در مسابقات کشوری و جهانی از اهداف هئیت کشتی استان کردستان است .

خیرآبادی با بیان اینکه کشتی فرنگی چند سالی است که در استان کردستان جان دوباره برای حضور در مسابقات گرفته است، بیان کرد: پیشرفت دیگر استان ها زیاد بوده و هئیت کشتی استان کردستان برای رسیدن به جایگاهی برابر و مناسب در شان استان تلاش می کند.

وی با اشاره به اینکه زیر بنای کشتی استان کردستان در سال های اخیر با ساختاری نامناسب روبرو بوده است، گفت: هئیت کشتی با استفاده از حضور نیروهای متخصص و نظرهای سازنده از تمام اقشار جامعه برای بازسازی این رشته کهن ورزشی استفاده می کند .

رئیس کمیته آموزشی مربیان هیئت کشتی استان کردستان با اشاره به اینکه با حاشیه های ورزش کشتی نمی توان پشتوانه سازی برای این رشته در استان کردستان ایجاد کرد، افزود: هئیت کشتی با طراحی نرم افزار و سخت افزارهای آموزش دانش افزای انستیتوی کشتی اقداماتی را برای ارائه کارهای برتر و موفق از سوی ورزشکاران در این رشته انجام داده است .

خیرآبادی با بیان اینکه بستر سازی ها در کشتی استان کردستان برروی جوانان است، بیان کرد: هئیت کشتی استان کردستان تاکنون موفق به جذب 100 کشتی گیر شناخته شده در این استان شده است و 30 نفر از مربیان مطرح در استان را جهت فراگیری آموزش های بیشتر به مرکز و کلاسهای آموزشی اعزام کرده است.