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۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۹:۳۳

عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از خبرگزاری های مهم به شرح زیر است.

- تظاهرات در یونان به خشونت کشیده شد و حداقل یکی از معترضین کشته شد

- ناتو اعلام کرد کرد که قذافی از ناحیه سر هدف قرار گرفته و کشته شده است

- واکنش رسمی چین به مرگ قذافی

- احزاب مخالف آلمان خواستار توقف فروش تانک به عربستان شدند.

- دهها نفر در اثر سیل در میانمار ناپدید شدند

- وزیر دفاع آمریکا به ژاپن سفر می کند

- سرگی لاوروف با هیئتی از مخالفان یمن در مسکو دیدار کرد

- مردم یمن درپی کشته شدن قذافی تظاهرات کردند

- شورای امنیت امروز درباره اوضاع یمن تصمیم گیری می کند

- ترکیه کشته شدن قذافی را درس عبرتی برای همه مستبدان عالم دانست

- دبیرکل ناتو اعلام کرد ماموریت این سازمان در لیبی بزودی به پایان می رسد. 

کد مطلب 1438976

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