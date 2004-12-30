سيد محمدپولادگر بارديگر به عنوان رييس فدراسيون برگزيده شد

به گزارش خبرنگار " مهر" در اين مجمع كه به رياست مهدي قدمي رييس سازمان ورزش قهرماني و رياست مجامع فدراسيونها برگزار شد از ميان 42 راي ماخوذه سيد محمد پولادگر با 26 راي موفق شد گوي سبقت را از ديگررقيبان ربوده و به رياست خودبر اين فدراسيون ادامه دهد.
پس ازپولادگر داود ميمندي با 16 راي در جاي دوم قرار گرفت. درانتخابات امروزعلاوه بر پولادگر و داود ميمندي ، ناصرپورعلي فرد ، نادرخدامرادي ، داودفلاح ، حميدرضامهرعلي،لقمان كشاورز و مريم عربي نيز حضور داشتند كه پورعلي فرد به نفع پولادگر و مهرعلي به خاطر ميمندي كناره گيري كردند.
در اين انتخابات علي كفاشيان به عنوان نماينده كميته ملي المپيك حضور داشت ضمن اينكه نماينده كارگران نيز در اين مجمع غايب بود.
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