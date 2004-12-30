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۱۰ دی ۱۳۸۳، ۱۷:۱۱

مجمع فدراسيون تكواندو برگزار شد

سيد محمدپولادگر بارديگر به عنوان رييس فدراسيون برگزيده شد

مجمع عمومي فدراسيون تكواندو براي انتخاب رييس فدراسيون ساعت 17/15 دقيقه امروز در محل سالن اجتماعات آكادمي ملي المپيك برگزار و طي آن سيد محمد پولادگر با كسب 26 راي براي مدت چهارسال ديگر به عنوان رييس فدراسيون تكواندو انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار " مهر" در اين مجمع كه به رياست مهدي قدمي رييس سازمان ورزش قهرماني و رياست مجامع فدراسيونها برگزار شد از ميان 42 راي ماخوذه سيد محمد پولادگر با 26 راي موفق شد گوي سبقت را از ديگررقيبان ربوده و به رياست خودبر اين فدراسيون ادامه دهد.
پس ازپولادگر داود ميمندي با 16 راي در جاي دوم قرار گرفت. درانتخابات امروزعلاوه بر پولادگر و داود ميمندي ، ناصرپورعلي فرد ، نادرخدامرادي ، داودفلاح ، حميدرضامهرعلي،لقمان كشاورز و مريم عربي نيز حضور داشتند كه پورعلي فرد به نفع پولادگر و مهرعلي به خاطر ميمندي كناره گيري كردند.

در اين انتخابات علي كفاشيان به عنوان نماينده كميته ملي المپيك حضور داشت ضمن اينكه نماينده كارگران نيز در اين مجمع غايب بود.

کد مطلب 143898

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