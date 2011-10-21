استقبال جهانی از مرگ دیکتاتور/ بازگشایی سفارتخانه ها در طرابلس

کشته شدن معمر قذافی دیکتاتور لیبی پس از گذشت 9 ماه از قیام مردمی این کشور همچنان تیتر یک رسانه های جهان است. مرگ فضاحت بار قذافی با واکنش های بسیاری در جهان مواجه است.

وزارت خارجه ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد که مرگ قذافی نقطه عطفی در تاریخ به شمار می رود که باید آن را درس عبرتی دانست.

در این بیانیه آمده است: سقوط رژیم قذافی باید درس عبرتی برای تمامی رژیم های مستبد جهان باشد.

"نیکلای ملادینوف" وزیر خارجه بلغارستان نیز اظهار داشت: با مرگ قذافی فصل جدیدی در تاریخ لیبی آغاز شده و ما امیدواریم با پایان دیکتاتوری در این کشور رنج و مشکلات ملت لیبی به پایان برسد و مردم بتوانند بدون هیچ ترس و نگرانی در کنار یکدیگر زندگی کنند.

وی در ادامه بر آمادگی کشورش برای کمک به ملت لیبی در راستای برقراری دمکراسی و آزادی در این کشور تاکید کرد.

"کیوچیرو گمبا" وزیر خارجه ژاپن نیز ضمن ابراز خرسندی از کشتن معمر قذافی تصریح کرد: توکیو تلاش بری باز کردن سفارت ژاپن در طرابلس آغاز کرده و این کشور از هیچ کوششی برای کمک به نظام جدید لیبی به ویژه در زمینه پزشکی فروگذار نخواهد کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: به محض آرام شدن اوضاع لیبی و برقراری امنیت سرمایه گذاری در این کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

"جیانگ یو" سخنگوی وزارت خارجه چین نیز از شورای ملی انتقالی لیبی خواست که بعد از مرگ قذافی وحدت ملی این کشور را حفظ کند.

وی در ادامه گفت: امیدواریم لیبی در اسرع وقت و به خوبی دوره انتقالی را طی کند و امنیت و ثبات اجتماعی را محقق کند.

"باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا نیز اظهار داشت: من به کمک های جهانی در عملیات نظامی ناتو در لیبی افتخار می کنم.

وی در جریان دیدار با نخست وزیر نروژ در کاخ سفید گفت: عملیات نظامی ناتو برای کمک به انقلابیون لیبی قدرت زیاد هماهنگی های بین المللی در عرصه جهانی را آشکار کرد.