سفیر جمهوری آذربایجان به وزارت خارجه احضار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در یادداشت اعتراضی وزارت امور خارجه اقدام نیروهای مرزبانی جمهوری آذربایجان برخلاف مقررات بین المللی ، توافقات دو جانبه و اصول حسن همجواری تلقی شده و از دولت جمهوری آذربایجان درخواست شده است نسبت به مجازات عاملین آن اقدام کند.



سفیر جمهوری آذربایجان در این دیدار ضمن ابراز تاسف از بروز حادثه مذکور قول داد مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران را به مقامات کشورش ابلاغ و موضوع را پیگیری کند.

