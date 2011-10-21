سفیر جمهوری آذربایجان به وزارت خارجه احضار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در یادداشت اعتراضی وزارت امور خارجه اقدام نیروهای مرزبانی جمهوری آذربایجان برخلاف مقررات بین المللی ، توافقات دو جانبه و اصول حسن همجواری تلقی شده و از دولت جمهوری آذربایجان درخواست شده است نسبت به مجازات عاملین آن اقدام کند.
سفیر جمهوری آذربایجان در این دیدار ضمن ابراز تاسف از بروز حادثه مذکور قول داد مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران را به مقامات کشورش ابلاغ و موضوع را پیگیری کند.
در اعتراض به اقدام نیروهای مرزبانی جمهوری آذربایجان در تیراندازی و کشته شدن یک سرباز مرزبانی جمهوری اسلامی ایران ، روز پنجشنبه سفیر جمهوری آذربایجان در تهران به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به همراه یادداشت اعتراض از سوی رئیس اداره امور مرزی وزارت امورخارجه کشورمان تسلیم وی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در یادداشت اعتراضی وزارت امور خارجه اقدام نیروهای مرزبانی جمهوری آذربایجان برخلاف مقررات بین المللی ، توافقات دو جانبه و اصول حسن همجواری تلقی شده و از دولت جمهوری آذربایجان درخواست شده است نسبت به مجازات عاملین آن اقدام کند.
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