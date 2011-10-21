صدرنشینی ذوب آهن و پیروزی تیم های مدعی

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و در نخستین دیدار برگزار شده در این هفته از رقابت ها، تیم دانشگاه آزاد در تالار آزادی و در مصاف با as شیراز به برتری دست یافت. ذوب آهن اصفهان که در دیدار خانگی به مصاف تیم تازه لیگ برتری شده صنایع پتروشیمی رفته بود موفق شد تنها با 8 اختلاف امتیاز صاحب برتری شود.

در دیدار همزمان که در سالن شهرک بعثت ماهشهر و میان دو تیم پتروشیمی بندر امام و شهرداری زنجان برگزار شد ماهشهری های موفق به شکست حریف خود شدند. شاگردان اسدالله کبیر در شهرداری گرگان از مصاف با شرکت ملی - حفاری که در اهواز برگزار شد تنها به یک امتیاز بسنده کردند و با متحمل شدن شکست اولین بازی خود را به پایان رساندند.

مهرام مدافع عنوان قهرمانی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور نیز اولین دیدار خود در فصل جدید این رقابت ها را مقابل فولاد ماهان اصفهان برگزار کرد و شکست را به این تیم تحمیل کرد. در این میان جهش ترابری قم تنها تیمی بود که با وجود برگزاری دیدار خانگی متحمل شکست شد. شکست جهش ترابری قم مقابل بانک سامان رقم خورد.

نتایج بدست آمده در هفته نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:

* دانشگاه آزاد 76- as شیراز 48

* ذوب آهن اصفهان 78- صنایع پتروشیمی 70

* پتروشیمی بندر امام 95- شهرداری زنجان 58

* جهش ترابری قم 57- بانک سامان 64

* شرکت ملی حفاری 80- شهرداری گرگان 58

* مهرام تهران 82- فولاد ماهان اصفهان 68

در پایان دیدارهای هفته نخست فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور تیم ذوب آهن بالاتر از مهرام در صدر جدول رده بندی قرار گرفت. تیم تازه لیگ برتری شده فولاد ماهان اصفهان نیز در آخرین رده این جدول ایستاد. جدول رده بندی این مسابقات به این شرح است:

1- ذوب آهن اصفهان (2 امتیاز)

2- مهرام تهران(2 امتیاز)

3- شرکت ملی حفاری (2 امتیاز)

4- دانشگاه آزاد (2 امتیاز)

5- بانک سامان (2 امتیاز)

6- پتروشیمی ماهشهر (2 امتیاز)

7- شهرداری گرگان ( 1 امتیاز)

8- شهرداری زنجان (1 امتیاز)

9- آ اس شیراز (1 امتیاز)

10- جهش ترابری قم (1 امتیاز)

11- صنایع پتروشیمی (1 امتیاز)

12- فولاد ماهان (1 امتیاز)