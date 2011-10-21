به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رشیدی با بیان اینکه یکی از اقدامات تاثیرگذار در بخش آلودگی هوای تهران که از سال 79 آغاز شد، بحث تصویب و اعمال استانداردهای مربوط به خودروهای تولید داخل بود، افزود: تا قبل از سال 79 خودروسازان بدون اینکه به تاثیر تولیداتشان بر افزایش آلودگی هوا توجه داشته باشند، خودروهای خود را تولید می‌کردند اما در سال 79 اولین استاندارد و پس از آن استانداردهای یورو 1 و یورو 2 الزامی شد.

وی اظهار کرد: در حالی که قرار بود خودروسازان از سال 89 به سمت استاندارد یورو 3 حرکت کنند اما به بهانه عدم وجود سوخت استاندارد یک مهلت دو ساله گرفتند و مقرر شد از ابتدای سال 91 محصولات خود را با استاندارد یورو 4 تولید کنند.

رشیدی با طرح این سئوال از خودروسازان که برنامه آنها برای تولید خودروهای با استاندارد یورو 4 چیست، گفت: به نظر می‌رسد خودروسازان قصد دارند درخواست تمدید مهلت کرده و محصولات خود را کماکان با استاندارد یورو 2 تولید کنند‌.

وی در ادامه دستگاههای دست‌اندرکار را مورد خطاب قرار داد و افزود: به عنوان نمونه نمایندگان مجلس و همچنین دستگاههایی مانند سازمان حفاظت محیط زیست و پلیس راهنمایی و رانندگی به این منظور چه راهکاری در نظر گرفته‌اند؟

رشیدی تاکید کرد: در شرایطی که 5 ماه بیشتر به مهلت تولید خودروهای با استاندارد یورو 4 باقی نمانده، زمان آن فرا رسیده تا خودروسازان اعلام کنند کدام یک از محصولات آنها از ابتدای سال 91 با این استاندارد تولید می‌شود.

وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد از ابتدای سال 91 جدال بر سر سوخت استاندارد و خودروی استاندارد دو باره شروع می‌شود و این در حالی است که تولید آلودگی در خودروهای با استاندارد یورو 2 بیش از دو برابر خودروهایی است که از استاندارد یورو 4 برخوردارند.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در پایان خاطرنشان کرد: بهانه خودروسازان برای عدم ساخت خودروهای با کیفیت، فقدان سوخت استاندارد و در مقابل بهانه مسئولان سوخت برای عدم تولید سوخت با کیفیت نیز نبود خودروی با استاندارد است.